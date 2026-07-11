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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून! जानिए आज किन जिलों में होगी बारिश?

Rajasthan Weather Update: 11 जुलाई से राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक कमजोर मानसून की स्थिति रहने की संभावना है. अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज हो सकती है. मौसम विभाग ने व्यापक बारिश के संकेत नहीं दिए हैं. 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 06:10 AM|Updated: Jul 11, 2026, 06:10 AM
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून! जानिए आज किन जिलों में होगी बारिश?
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 11 जुलाई से अगले एक सप्ताह तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में इस दौरान कमजोर मानसूनी परिस्थितियां बनी रहने की प्रबल संभावना है. इसके चलते अधिकतर जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, जबकि केवल कुछ चुनिंदा स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार कमजोर मानसून के कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी. हालांकि राज्य के उत्तरी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के कुछ जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है. वहीं पश्चिमी और मध्य राजस्थान के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं.

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11 जुलाई का पूर्वानुमान

11 जुलाई के लिए जारी बारिश के पूर्वानुमान के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा सहित उत्तर-पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. राज्य के अन्य अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

12 जुलाई को भी रहेगा लगभग यही मौसम

12 जुलाई को भी मौसम के तेवर लगभग पहले दिन जैसे ही बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर सहित उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में झालावाड़ तथा दक्षिणी हिस्से में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में भी हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है. इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक कमजोर मानसून की स्थिति बने रहने के कारण प्रदेश में व्यापक वर्षा की संभावना नहीं है. ऐसे में अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम सामान्य बना रह सकता है और केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

11 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है. जिन जिलों को पूर्वानुमान में शामिल किया गया है, वहां हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बाकी क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने के आसार हैं. मौसम विभाग ने फिलहाल अगले सप्ताह के दौरान प्रदेश में मजबूत मानसूनी गतिविधियों के संकेत नहीं दिए हैं और लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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