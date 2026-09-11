Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून! 11 सितंबर से बदलेगा मौसम, 13-14 को भारी बरसात का अलर्ट

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून! 11 सितंबर से बदलेगा मौसम, 13-14 को भारी बरसात का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में 11 सितंबर की शाम से मानसून फिर सक्रिय होने के आसार हैं. भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में बारिश शुरू हो सकती है. 12 से 16 सितंबर तक कई संभागों में बारिश बढ़ेगी, जबकि 13-14 सितंबर को कोटा-उदयपुर में भारी बारिश संभव है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 11, 2026, 04:56 PM IST | Updated:Sep 11, 2026, 04:56 PM IST
राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून! 11 सितंबर से बदलेगा मौसम, 13-14 को भारी बरसात का अलर्ट
Image Credit: राजस्थान में 11 सितंबर की शाम से मानसून फिर सक्रिय होने के आसार हैं.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम ज्यादातर शुष्क रहा. हालांकि अब प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत हैं. 11 सितंबर की शाम के बाद भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है. वहीं बाकी ज्यादातर इलाकों में मौसम फिलहाल सूखा रहने का अनुमान है.

Add Zee News as a Preferred Source

बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश से लगे इलाके में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके धीरे-धीरे मध्य भारत की तरफ बढ़ने और फिर पश्चिम दिशा में आगे जाने की संभावना है. इसका असर आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम पर भी दिखाई दे सकता है.

मानसून ट्रफ से बदलेगा मौसम
11 सितंबर को मानसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर, जबलपुर और कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है. इसके चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. खास तौर पर भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में शाम के बाद बादल बनने और बारिश होने के आसार हैं.

12 सितंबर से कई संभागों में बारिश बढ़ेगी
12 सितंबर से राजस्थान में बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है. 12 से 16 सितंबर के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ और हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस दौरान कई जगह हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. 13 और 14 सितंबर को कोटा, उदयपुर संभाग और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में भी बदलेगा मौसम
बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में भी 13 से 16 सितंबर के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. यानी आने वाले दिनों में बारिश का असर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के साथ पश्चिमी जिलों तक भी पहुंच सकता है.

गरज-चमक और अलर्ट को लेकर क्या है स्थिति?
11 सितंबर की शाम के बाद बारिश के साथ गरज-चमक वाले मौसम की संभावना वाले इलाकों में सावधानी रखना जरूरी होगा. दिए गए मौसम अपडेट में किसी जिले के लिए येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी होने की जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इन अलर्ट को लेकर कोई अलग दावा नहीं किया जा सकता. साथ ही इस अपडेट में किसी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी भी नहीं है.

बारिश और गरज-चमक में ऐसे बचें
बारिश के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. गरज-चमक शुरू होने पर सुरक्षित जगह पर रहें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें. तेज बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चलाते समय सावधानी रखें. खासकर 13 और 14 सितंबर को कोटा-उदयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून: अगले 5 दिन भारी, 13-14 सितंबर को इन जिलों में मूसलाधार बारिश!

राजस्थान में फिर से बारिश की दस्तक! 11 सितंबर से जयपुर-भरतपुर-कोटा में बरसेंगे बादल

राजस्थान में शाम होते ही बदलेगा मौसम का मिजाज! गरज-चमक और बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Weather
Rajasthan Weather Update
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून! 11 सितंबर से बदलेगा मौसम, 13-14 को भारी बरसात का अलर्ट
2
3
4
5