/राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून! 11 सितंबर से बदलेगा मौसम, 13-14 को भारी बरसात का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम ज्यादातर शुष्क रहा. हालांकि अब प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत हैं. 11 सितंबर की शाम के बाद भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है. वहीं बाकी ज्यादातर इलाकों में मौसम फिलहाल सूखा रहने का अनुमान है.

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बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश से लगे इलाके में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके धीरे-धीरे मध्य भारत की तरफ बढ़ने और फिर पश्चिम दिशा में आगे जाने की संभावना है. इसका असर आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम पर भी दिखाई दे सकता है.

मानसून ट्रफ से बदलेगा मौसम

11 सितंबर को मानसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर, जबलपुर और कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है. इसके चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. खास तौर पर भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में शाम के बाद बादल बनने और बारिश होने के आसार हैं.

12 सितंबर से कई संभागों में बारिश बढ़ेगी

12 सितंबर से राजस्थान में बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है. 12 से 16 सितंबर के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ और हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इस दौरान कई जगह हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. 13 और 14 सितंबर को कोटा, उदयपुर संभाग और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में भी बदलेगा मौसम

बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में भी 13 से 16 सितंबर के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. यानी आने वाले दिनों में बारिश का असर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के साथ पश्चिमी जिलों तक भी पहुंच सकता है.

गरज-चमक और अलर्ट को लेकर क्या है स्थिति?

11 सितंबर की शाम के बाद बारिश के साथ गरज-चमक वाले मौसम की संभावना वाले इलाकों में सावधानी रखना जरूरी होगा. दिए गए मौसम अपडेट में किसी जिले के लिए येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी होने की जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इन अलर्ट को लेकर कोई अलग दावा नहीं किया जा सकता. साथ ही इस अपडेट में किसी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी भी नहीं है.

बारिश और गरज-चमक में ऐसे बचें

बारिश के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. गरज-चमक शुरू होने पर सुरक्षित जगह पर रहें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें. तेज बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चलाते समय सावधानी रखें. खासकर 13 और 14 सितंबर को कोटा-उदयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा.