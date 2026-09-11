/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई जिलों को भिगोने की फिराक में मौसम, 11 से 16 सितंबर तक बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 11 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है. इसके बाद 12 से 16 सितंबर के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है.

11 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है. यानी इन संभागों के कुछ जिलों में मौसम बदल सकता है और बारिश देखने को मिल सकती है. बारिश की यह गतिविधि अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है. ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम में होने वाले बदलाव पर नजर रखने की जरूरत होगी.

12 से 16 सितंबर तक बढ़ेगी बारिश की गतिविधि

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस दौरान कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है. विशेष रूप से 13 और 14 सितंबर को कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. ऐसे में इन क्षेत्रों में मौसम अन्य दिनों की तुलना में अधिक सक्रिय रह सकता है.

पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के आसार

बारिश का असर केवल पूर्वी राजस्थान तक सीमित रहने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में 13 से 15 सितंबर के दौरान छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा जोधपुर संभाग के जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इससे पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

16 सितंबर तक बना रहेगा बारिश का असर

कुल मिलाकर राजस्थान में 11 से 16 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है. पूर्वी राजस्थान में जहां 11 सितंबर से बारिश शुरू होने की संभावना है, वहीं 12 से 16 सितंबर के दौरान कई संभागों में बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है. 13-14 सितंबर को कोटा और उदयपुर संभाग में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं. पश्चिमी राजस्थान में भी 13 से 15 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!