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Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई जिलों को भिगोने की फिराक में मौसम, 11 से 16 सितंबर तक बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 11 सितंबर से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 11, 2026, 05:16 AM IST | Updated:Sep 11, 2026, 05:16 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई जिलों को भिगोने की फिराक में मौसम, 11 से 16 सितंबर तक बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 11 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है. इसके बाद 12 से 16 सितंबर के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है.

11 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर

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मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है. यानी इन संभागों के कुछ जिलों में मौसम बदल सकता है और बारिश देखने को मिल सकती है. बारिश की यह गतिविधि अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है. ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम में होने वाले बदलाव पर नजर रखने की जरूरत होगी.

12 से 16 सितंबर तक बढ़ेगी बारिश की गतिविधि

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया है कि 12 से 16 सितंबर के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस दौरान कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है. विशेष रूप से 13 और 14 सितंबर को कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. ऐसे में इन क्षेत्रों में मौसम अन्य दिनों की तुलना में अधिक सक्रिय रह सकता है.

पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के आसार

बारिश का असर केवल पूर्वी राजस्थान तक सीमित रहने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में 13 से 15 सितंबर के दौरान छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा जोधपुर संभाग के जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इससे पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

16 सितंबर तक बना रहेगा बारिश का असर

कुल मिलाकर राजस्थान में 11 से 16 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है. पूर्वी राजस्थान में जहां 11 सितंबर से बारिश शुरू होने की संभावना है, वहीं 12 से 16 सितंबर के दौरान कई संभागों में बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है. 13-14 सितंबर को कोटा और उदयपुर संभाग में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं. पश्चिमी राजस्थान में भी 13 से 15 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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