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राजस्थान में IMD ने जारी किया महा अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, पढ़ें 12 अगस्त का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने 12 अगस्त की सुबह जारी तत्काल चेतावनी में बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में मध्यम से तेज बारिश के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट है, जहां गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 12, 2026, 05:49 AM IST | Updated:Aug 12, 2026, 05:49 AM IST
राजस्थान में IMD ने जारी किया महा अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, पढ़ें 12 अगस्त का वेदर अपडेट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम विभाग ने बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की 12 अगस्त 2026 को सुबह 4:22 बजे जारी तत्काल मौसम चेतावनी के मुताबिक अगले तीन घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम सक्रिय रह सकता है.


सबसे ज्यादा चिंता पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों को लेकर है, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं प्रदेश के बड़े हिस्से को येलो अलर्ट के दायरे में रखा गया है. ऐसे में सुबह के समय घर से निकलने वाले लोगों को स्थानीय मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

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बाड़मेर-जैसलमेर में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग के नक्शे के अनुसार बाड़मेर और जैसलमेर जिले तथा आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है. यहां मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है. बारिश के साथ हवा की रफ्तार भी बढ़ सकती है और कुछ स्थानों पर करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है. ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि मौसम की स्थिति सामान्य से ज्यादा सक्रिय रह सकती है. ऐसे में खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. तेज हवा के दौरान पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर ढांचों के आसपास खड़े होने से बचना बेहतर रहेगा.


इन जिलों में भी येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने राजस्थान के कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. चेतावनी वाले जिलों में नागौर, डीडवाना-कुचामन, बूंदी, हनुमानगढ़, पाली, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, धौलपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर सहित कई इलाके शामिल हैं. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है. इसके अलावा कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है.


सुबह-सुबह मौसम ने बढ़ाई चिंता
मौसम विभाग की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. पश्चिमी राजस्थान में जहां कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधि तेज हो सकती है, वहीं पूर्वी और मध्य राजस्थान के कई जिलों में भी बादल सक्रिय रहने का अनुमान है. तेज हवा और बारिश का असर स्थानीय यातायात पर भी पड़ सकता है. खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. किसानों के लिए भी मौसम में अचानक बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश फसलों पर असर डाल सकती है.


मौसम विभाग ने क्या सलाह दी?
मौसम विभाग की चेतावनी में लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और मौसम खराब होने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. तेज हवाओं की स्थिति में घर की छत या बालकनी से ढीली वस्तुओं को सुरक्षित करना भी जरूरी है. फिलहाल मौसम विभाग की तत्काल चेतावनी अगले तीन घंटे की स्थिति को लेकर है. इसलिए जिन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां स्थानीय स्तर पर मौसम में होने वाले बदलाव पर नजर रखना जरूरी है. राजस्थान में आज का मौसम कई इलाकों में अचानक करवट ले सकता है, ऐसे में बारिश के साथ तेज हवा के लिए तैयार रहना बेहतर होगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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