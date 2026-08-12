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Rajasthan Weather: राजस्थान के 22 से ज्यादा जिलों में होने जा रही झमाझम बारिश! ‘ऑरेंज-यलो अलर्ट’ जारी, जानें अपने जिले का हाल

Rajasthan Weather Update: 12 अगस्त को राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. जोधपुर, सवाई माधोपुर समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है. तेज मेघगर्जन के साथ 40-50 KM प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 12, 2026, 01:02 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 01:02 PM IST
Rajasthan Weather: राजस्थान के 22 से ज्यादा जिलों में होने जा रही झमाझम बारिश! ‘ऑरेंज-यलो अलर्ट’ जारी, जानें अपने जिले का हाल
Image Credit: कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सावन झूम-झूमकर बरस रहा है. नदी-तालाब, पोखर-नालों से लेकर गलियां और सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं. लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है. कई जगहों पर तो जलभराव और बारिश के चलते जनहानि की भी खबरें आ रही हैं. इन सबके बीच मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने ताजा अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग ने करीब 22 जिलों में तेज बारिश और मेघगर्जन की चेतावनी जारी की है.


जयपुर मौसम विभाग के अनुसार, आज 12 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी और एक-दो स्थानों पर अति भारी बारिश भी हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र की चेतावनियों के अनुसार इस दौरान कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की भी आशंका है.

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जोधपुर समेत इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
जयपुर मौसम केंद्र की 12 अगस्त को जारी तत्काल मौसम चेतावनी में जोधपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, प्रतापगढ़, सलूम्बर और करौली जिलों तथा आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ अचानक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

कई जिलों में येलो अलर्ट
बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, दौसा, नागौर, बालोतरा, बाड़मेर और फलोदी में भी मौसम को लेकर सावधानी की जरूरत है. अजमेर और ब्यावर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

13 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 13 अगस्त से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. वहीं, पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. 12 अगस्त के मुकाबले बारिश का असर धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है, लेकिन पूर्वी हिस्सों में पूरी तरह राहत नहीं मानी जा सकती.

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14 और 15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम
14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. 15 अगस्त से राज्य के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना जताई गई है.


मौसम खराब होने पर क्या करें
मेघगर्जन या तेज हवाओं के दौरान पेड़ों और कमजोर ढांचों के नीचे खड़े होने से बचें. खुले मैदान और जलभराव वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें. बिजली गिरने की आशंका के समय सुरक्षित पक्के स्थान पर रहें. वाहन चलाते समय तेज बारिश में गति कम रखें और सड़क पर पानी अधिक होने पर जोखिम न लें. खेतों में काम करने वाले लोगों को मौसम की चेतावनी देखकर ही बाहर निकलने की सलाह है.


FAQ
1. 12 अगस्त 2026 को राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा?
राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है.

2. किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है?
12 अगस्त की तत्काल चेतावनी में जोधपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, प्रतापगढ़, सलूम्बर और करौली जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है.

3. क्या राजस्थान में तेज हवाएं भी चलेंगी?
हां. ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे और येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

4. 13 अगस्त के बाद क्या बारिश कम होगी?

मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, हालांकि पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश जारी रह सकती है.

5. बारिश और आंधी के दौरान सबसे जरूरी सावधानी क्या है?
तेज हवा और मेघगर्जन के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों से दूर रहना चाहिए और सुरक्षित पक्के स्थान पर रहना चाहिए.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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