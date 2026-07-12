/राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, 15 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मॉनसून की गतिविधि अभी धीमी पड़ रही है. मॉनसून के कमजोर होने के बावजूद, शनिवार को राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम साफ और उमस भरा रहा. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को 15 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

IMD के मुताबिक, राजस्थान में मॉनसून के बादल कमजोर पड़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर बारिश नहीं होगी. पिछले 24 घंटों में चूरू जिले के सादुलपुर में सबसे ज़्यादा 55 मिमी (दो इंच) बारिश हुई. श्रीगंगानगर जिले में 28 मिमी, झुंझुनू में 18 मिमी, हनुमानगढ़ में 3-38 मिमी, और अलवर व खैरथल-तिजारा में 1 मिमी बारिश दर्ज की गई.

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बारिश की कमी के बीच पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है. शनिवार को श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. फलोदी में 40.6 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. माउंट आबू में सबसे कम न्यूनतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इन जिलों में हल्की बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में हल्की बारिश की संभावना है.

तापमान में आई गिरावट

राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन बारिश नहीं हुई. दिन भर मौसम साफ़ और उमस भरा रहा, जबकि रात के तापमान में 4.4 डिग्री की गिरावट आई. अजमेर में मौसम काफी हद तक सुहावना रहा और बादल आते-जाते रहे. अलवर में पिछले दिन हुई बारिश के बाद, शनिवार को तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया.

उदयपुर में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की हवा चलने के बावजूद बारिश नहीं हुई. मॉनसून की सुस्त चाल के कारण कोटा में गर्मी और उमस रही. मौसम विभाग के अनुसार, इस सीजन में अब तक ज़िले में सामान्य से 11 प्रतिशत कम बारिश हुई है. जोधपुर और सीकर में बारिश न होने से भी तापमान और उमस बढ़ गई है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मॉनसून की गतिविधि कम देखने को मिलेंगी.