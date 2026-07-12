/राजस्थान में मानसून पर लगा ‘EMERGENCY BREAK’! 7 दिनों तक बारिश गायब, अब भीषण गर्मी करेगी टॉर्चर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की रफ्तार एक बार फिर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले सात दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां कमजोर बनी रह सकती हैं. पिछले कुछ दिनों के दौरान राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. हालांकि अब मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. बारिश की गतिविधियों में कमी आने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है. केवल कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.



अगले सात दिन व्यापक बारिश के आसार कम

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मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक व्यापक और लगातार बारिश की संभावना फिलहाल नहीं बन रही है. मानसून की सक्रियता कमजोर होने के कारण कई जिलों में बारिश का दौर थम सकता है. IMD के पूर्वानुमान से संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल मानसून पूरे प्रदेश में पूरी ताकत के साथ सक्रिय होने के मूड में नहीं है. बारिश की कमी का सीधा असर तापमान और उमस पर देखने को मिल सकता है. दिन के समय तेज गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि वातावरण में नमी के कारण उमस भी बेचैनी बढ़ा सकती है.



राजस्थान तक नहीं पहुंच रहा मौसम प्रणालियों का पूरा असर

IMD के मुताबिक देश के अलग-अलग हिस्सों में कई मौसम प्रणालियां सक्रिय बनी हुई हैं, लेकिन इनका प्रभाव राजस्थान तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है. यही कारण है कि प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां सीमित बनी हुई हैं. जयपुर मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार उत्तरी मध्य उत्तर प्रदेश पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अभी सक्रिय है. हालांकि अगले 24 घंटे के दौरान इसके कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है. इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 9.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है.



मानसूनी द्रोणिका की स्थिति पर IMD की नजर

मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी द्रोणिका वर्तमान में गंगानगर, रोहतक, उत्तरी मध्य उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर होते हुए मिजोरम तक बनी हुई है. इसके अलावा पश्चिम असम और पूर्वोत्तर असम में भी मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं. तेलंगाना से पूर्व-मध्य अरब सागर तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है. वहीं उत्तर पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बताया जा रहा है. इन सभी मौसमी सिस्टम के बावजूद राजस्थान में व्यापक बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां फिलहाल विकसित नहीं हो पा रही हैं.



इन संभागों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. हालांकि यह बारिश स्थानीय स्तर पर सीमित रहने की संभावना है. पूरे प्रदेश में एक साथ व्यापक वर्षा होने के संकेत फिलहाल नहीं हैं. जिन इलाकों में बारिश होगी, वहां तापमान में कुछ समय के लिए मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है और लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिल सकती है.



गर्मी और उमस बढ़ा सकती है लोगों की परेशानी

बारिश की गतिविधियां कमजोर होने का सबसे ज्यादा असर तापमान पर दिखाई दे सकता है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक बना रह सकता है. तेज धूप के साथ उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. खासकर दोपहर के समय गर्मी का असर ज्यादा महसूस होने की संभावना है. बारिश नहीं होने वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरा मौसम लोगों के लिए चुनौती बन सकता है.



किसानों और आम लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह

मानसून की कमजोर रफ्तार को देखते हुए किसानों, यात्रियों और आम लोगों के लिए मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखना महत्वपूर्ण है. खेती और सिंचाई से जुड़े फैसलों पर बारिश की कमी का असर पड़ सकता है. फिलहाल IMD के पूर्वानुमान से यही संकेत मिल रहे हैं कि अगले सात दिनों तक राजस्थान में मानसून कमजोर बना रहेगा और बारिश की गतिविधियां सीमित रहेंगी. ऐसे में प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी और उमस का दौर लोगों को परेशान कर सकता है.

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