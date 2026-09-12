/राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! फिर से शुरू होगा बारिश का दौर, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: 12 सितंबर की शाम राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां हो सकती हैं. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. दक्षिणी राजस्थान में बारिश का असर ज्यादा रहने की उम्मीद है.

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इन जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

नागौर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

पिछले 24 घंटे में इन इलाकों में बरसे बादल

पिछले 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई. सबसे ज्यादा 46 मिमी बारिश अलवर के मालाखेड़ा में हुई. राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा.

कम दबाव का क्षेत्र और मानसून ट्रफ का असर

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है. वहीं, मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर, कोटा और कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है. इन दोनों मौसमी सिस्टम के कारण राजस्थान में बारिश का दौर बना हुआ है.

13 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?

13 सितंबर को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है. वहीं जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. दक्षिणी राजस्थान में अगले तीन से चार दिन मौसम की गतिविधियां ज्यादा रहने की संभावना है.

15 सितंबर तक दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 15 सितंबर तक उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान राज्य के बाकी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में 13 से 16 सितंबर तक कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि बीकानेर संभाग में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं.

गरज-चमक और आंधी के दौरान रहें सावधान

बारिश और मेघगर्जन के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचें. तेज आंधी चलने पर घर से बाहर निकलने से बचें और खिड़की-दरवाजे बंद रखें. बिजली चमकने के दौरान खास तौर पर सुरक्षित जगह पर रहें और मौसम साफ होने तक सावधानी बरतें.