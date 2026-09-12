/बारां, कोटा, अजमेर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने सुबह-सुबह जारी की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शनिवार सुबह मौसम को लेकर नया अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की ओर से सुबह 5:26 बजे जारी NOWCAST Weather Warning-02 में अगले तीन घंटे के लिए प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है. विभाग के अनुसार इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है.



इन 10 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक बारां, झालावाड़, कोटा, अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू और झुंझुनूं जिलों में मेघगर्जन के साथ मौसम खराब होने की संभावना है. इन जिलों और आसपास के इलाकों में स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अलर्ट में बताया गया है कि कुछ स्थानों पर अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source



अगले तीन घंटे महत्वपूर्ण

जयपुर मौसम केंद्र ने यह चेतावनी 12 सितंबर 2026 को सुबह 5:26 बजे जारी की है. चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए वैध बताई गई है. ऐसे में जिन जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है, वहां सुबह के समय मौसम पर नजर रखना जरूरी है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के तहत लोगों को मौसम खराब होने के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश की स्थिति में खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की जरूरत है.



कई हिस्सों में बदल सकता है मौसम

अलर्ट में मुख्य रूप से हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. हालांकि येलो अलर्ट का मतलब व्यापक स्तर पर गंभीर असर की चेतावनी नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है. खासकर तेज हवा और गरज-चमक के दौरान लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. फिलहाल मौसम विभाग की नजर इन 10 जिलों पर है. अगले कुछ घंटों में बारिश और तेज हवाओं को लेकर स्थिति पर नजर बनी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!