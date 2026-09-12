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बारां, कोटा, अजमेर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने सुबह-सुबह जारी की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. बारां, झालावाड़, कोटा, अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू और झुंझुनूं में मेघगर्जन के साथ अचानक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 12, 2026, 05:51 AM IST | Updated:Sep 12, 2026, 05:51 AM IST
बारां, कोटा, अजमेर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने सुबह-सुबह जारी की चेतावनी
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शनिवार सुबह मौसम को लेकर नया अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की ओर से सुबह 5:26 बजे जारी NOWCAST Weather Warning-02 में अगले तीन घंटे के लिए प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट दिया गया है. विभाग के अनुसार इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है.


इन 10 जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक बारां, झालावाड़, कोटा, अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू और झुंझुनूं जिलों में मेघगर्जन के साथ मौसम खराब होने की संभावना है. इन जिलों और आसपास के इलाकों में स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. अलर्ट में बताया गया है कि कुछ स्थानों पर अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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अगले तीन घंटे महत्वपूर्ण
जयपुर मौसम केंद्र ने यह चेतावनी 12 सितंबर 2026 को सुबह 5:26 बजे जारी की है. चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए वैध बताई गई है. ऐसे में जिन जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है, वहां सुबह के समय मौसम पर नजर रखना जरूरी है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के तहत लोगों को मौसम खराब होने के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश की स्थिति में खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की जरूरत है.


कई हिस्सों में बदल सकता है मौसम
अलर्ट में मुख्य रूप से हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. हालांकि येलो अलर्ट का मतलब व्यापक स्तर पर गंभीर असर की चेतावनी नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है. खासकर तेज हवा और गरज-चमक के दौरान लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. फिलहाल मौसम विभाग की नजर इन 10 जिलों पर है. अगले कुछ घंटों में बारिश और तेज हवाओं को लेकर स्थिति पर नजर बनी रहेगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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