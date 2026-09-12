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Rajasthan Weather Update: बारिश के बाद अब आंधी-मेघगर्जन का अलर्ट, राजस्थान के इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. 12 सितंबर को 18 जिलों में बारिश, मेघगर्जन और 30-40 KM प्रति घंटे की तेज हवाओं का येलो अलर्ट है. 13-14 सितंबर को भी बारिश बढ़ने के आसार हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 12, 2026, 01:33 PM IST | Updated:Sep 12, 2026, 01:33 PM IST
Rajasthan Weather Update: बारिश के बाद अब आंधी-मेघगर्जन का अलर्ट, राजस्थान के इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम
Image Credit: कई जिलों में झमाझम बारिश जारी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर कई इलाकों में असर दिखा रही हैं. पिछले 24 घंटे में जयपुर, अजमेर, झुंझुनूं, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र ने 12 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश की गतिविधियों को लेकर चेतावनी जारी की है.

12 सितंबर को इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार नागौर, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, बारां, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर और पाली जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है.

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इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है.

पिछले 24 घंटे में इन इलाकों में बारिश
पिछले एक दिन के दौरान राप्रदेश पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिला. जयपुर से लेकर हाड़ौती और मेवाड़-वागड़ क्षेत्र तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. इससे मौसम में बदलाव आया और कई इलाकों में तापमान पर भी असर पड़ा.

आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम
आने वाले दिनों में राजस्थान में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने के संकेत हैं. IMD के 11 सितंबर के पूर्वानुमान के अनुसार 13 और 14 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की गतिविधियों की चेतावनी है. 15 सितंबर को भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी. वहीं पश्चिमी राजस्थान में 13 और 14 सितंबर को गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां हो सकती हैं.

15 से 17 सितंबर तक भी असर
मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक और आंधी जैसी गतिविधियां बनी रह सकती हैं. पश्चिमी राजस्थान में 15 सितंबर के बाद फिलहाल किसी विशेष चेतावनी का संकेत नहीं है. ऐसे में अगले कुछ दिनों तक पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम पर नजर रखना जरूरी रहेगा.

किसानों और आम लोगों के लिए सलाह
बारिश और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों पर रहने से बचना चाहिए. मेघगर्जन के समय पेड़, बिजली के खंभे और अन्य ऊंची संरचनाओं के पास खड़े न हों. मौसम विभाग की स्थानीय चेतावनियों पर नजर रखना भी जरूरी है. प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मानसूनी गतिविधियों का असर अलग-अलग इलाकों में देखने को मिल सकता है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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