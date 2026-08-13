/जयपुर-कोटा के साथ कई जिलों में अगले 24 घंटे भारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर ज्यादा रहने के आसार हैं जबकि पश्चिमी जिलों में भी कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में नमी की मात्रा बढ़ने और निम्न दबाव तंत्र के असर से बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं.

जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिलों में भारी बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर जलभराव और निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और जलभराव वाले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है.

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इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू और जैसलमेर में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि इन इलाकों में पूर्वी राजस्थान जैसी व्यापक भारी बारिश की संभावना कम है. फिर भी कहीं-कहीं तेज बौछारें और बिजली गिर सकती है.

15 अगस्त तक जारी रह सकती है बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता 15 अगस्त तक बनी रह सकती है. इस दौरान पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है. किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों, विशेषकर सोयाबीन, मक्का, उड़द और धान के लिए लाभकारी मानी जा रही है. दूसरी ओर लगातार बारिश वाले इलाकों में फसलों में जलभराव की समस्या देखने को मिल सकती हैं.

13 अगस्त को भी जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, और जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश भागों से बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है. हालांकि, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. 15 अगस्त से राज्य के उत्तरी व उत्तर-पूर्वी भागों को छोड़कर अधिकांश भागों से बारिश की गतिविधियों में कमी होने के आसार हैं.

मौसम होगा सुहावना

मौसम विभाग ने लोगों से आकाशीय बिजली के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने, खुले मैदानों से दूर रहने और मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की अपील की है. प्रदेश में फिलहाल मानसून का दौर जारी रहने से आने वाले कुछ दिन मौसम सुहावना बना रह सकता है.

अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो कोटा, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई. राजधानी जयपुर में भी सुबह से बादल छाए रहे और कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस से राहत मिली. उदयपुर में अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि जयपुर में तापमान 32 डिग्री के करीब रहा.