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Rajasthan Weather: राजस्थान में 13 अगस्त को आफत की बारिश! जयपुर से जोधपुर तक इन संभागों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज भी कई जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मरुधरा में आज 13 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं. कुछ जिलों में 30-40 Kmph की तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन की चेतावनी जारी की गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 13, 2026, 06:35 AM IST | Updated:Aug 13, 2026, 06:35 AM IST
Rajasthan Weather: राजस्थान में 13 अगस्त को आफत की बारिश! जयपुर से जोधपुर तक इन संभागों में भारी बारिश की चेतावनी
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर से करवट लेने के मूड में है. सावन की बारिश ने करीब पूरे राजस्थान को भिगो रखा है. कब कहां अचानक काले बदरा झम-झमाकर बरसने लगें, यह पता नहीं चल पाता है. टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली, धौलपुर, बारां, कोटा, दौसा, झालावाड़ समेत तमाम जिलों में जगह-जगह जलभराव के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.


वहीं, राजस्थान में मानसून की गतिविधियां आज 13 अगस्त गुरुवार को कई हिस्सों में एक्टिव रहने की संभावना है. मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर अचानक मौसम बदलने और कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की स्थिति बन सकती है.

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13 अगस्त के पूर्वानुमान में राजस्थान के सात संभागों को बारिश की गतिविधियों के लिहाज से अहम माना गया है. खास तौर पर जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है. वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है.

इन जिलों में यलो अलर्ट घोषित
मौसम केंद्र जयपुर की तत्काल मौसम चेतावनी में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली और फलोदी जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है. चेतावनी अगले 3 घंटे के लिए मान्य बताई गई थी.

14 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बदलाव
मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है. इसलिए 14 अगस्त को भी स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी रहेगा.

15 और 16 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम
15 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है. 16 अगस्त को भी जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ स्थानों तथा बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. इस तरह अगले कुछ दिनों में बारिश का जोर धीरे-धीरे सीमित क्षेत्रों तक सिमटने का संकेत है.

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खराब मौसम में लोगों के लिए IMD की सलाह
मेघगर्जन या बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें. मौसम खराब होने पर सुरक्षित पक्के स्थान पर रहें. वाहन चलाते समय अचानक तेज बारिश और कम दृश्यता को ध्यान में रखें.


FAQ
1. क्या 13 अगस्त को पूरे राजस्थान में भारी बारिश होगी?
नहीं. पूर्वानुमान के अनुसार बारिश की गतिविधियां अलग-अलग संभागों और स्थानों पर अलग-अलग रह सकती हैं.

2. किन संभागों में 13 अगस्त को बारिश की संभावना ज्यादा है?
जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है.

3. क्या 13 अगस्त को तेज हवाएं भी चल सकती हैं?
हां. तत्काल चेतावनी में कुछ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अचानक तेज हवाओं की संभावना जताई गई थी.

4. 14 अगस्त को बारिश कम होगी या बढ़ेगी?
जोधपुर, उदयपुर और अजमेर के अधिकांश हिस्सों में गतिविधियां कम होने की संभावना है, जबकि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कुछ भागों में बारिश हो सकती है.

5. क्या 15 अगस्त के बाद राजस्थान में बारिश पूरी तरह खत्म हो जाएगी?
नहीं. 15 अगस्त से अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में 16 अगस्त तक भी बारिश के आसार बने रहेंगे.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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