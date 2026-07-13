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राजस्थान में थमी बारिश की रफ्तार, अब कब होगी झमाझम बारिश? जानिए मौसम का नया अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में 13 जुलाई के बाद मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. जोधपुर और बीकानेर संभाग में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है. 16-17 जुलाई को उदयपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 13, 2026, 05:28 PM|Updated: Jul 13, 2026, 05:28 PM
राजस्थान में थमी बारिश की रफ्तार, अब कब होगी झमाझम बारिश? जानिए मौसम का नया अपडेट
Image Credit: राजस्थान में फिर कब से शुरू होगी बारिश?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी नजर आ रही है. 13 जुलाई 2026 की शाम के बाद मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि कुछ इलाकों में तेज झोंकेदार हवाएं और धूल भरी आंधी चल सकती है. पिछले 24 घंटों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं का असर देखने को मिला. फलोदी में सबसे अधिक 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि अजमेर में न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा.

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पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अगले दो से तीन दिनों तक तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग ने इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. हालांकि फिलहाल इन क्षेत्रों में भारी बारिश या गरज-चमक को लेकर कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

पूर्वी राजस्थान में मौसम रहेगा शुष्क
पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में भी अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है. दिन के समय तेज धूप और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. बारिश नहीं होने से तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है. हालांकि कुछ स्थानीय बदलावों के कारण हल्की हवाएं चल सकती हैं.

पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर, बारिश के आसार सीमित
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान में ज्यादा सक्रिय नहीं है. इसके कमजोर रहने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम बनी हुई हैं. हालांकि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में 16 से 17 जुलाई के बीच हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

14 जुलाई को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम
14 जुलाई को भी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में तेज हवाओं और धूल भरी आंधी का असर जारी रह सकता है. वहीं पूर्वी राजस्थान में गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड या ऑरेंज अलर्ट की स्थिति नहीं है. कुछ स्थानों पर हवा और मौसम की गतिविधियों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर येलो अलर्ट जैसी सावधानी बरतने की जरूरत रह सकती है.

बारिश और आंधी को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों को तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है. आंधी आने पर पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर निर्माण वाले स्थानों से दूरी बनाकर रखें. वाहन चलाते समय धूल भरी हवा के दौरान सावधानी बरतें और जरूरी होने पर ही यात्रा करें. बिजली चमकने या गरज-चमक वाले मौसम में खुले मैदानों में खड़े होने से बचें. मौसम से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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