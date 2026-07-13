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राजस्थान में भीषण गर्मी का टॉर्चर शुरू! फीका पड़ा मानसून, पढ़ें अगले 7 दिनों का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आगामी एक सप्ताह मानसून कमजोर रहने और अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि 14-15 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने का अनुमान है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 13, 2026, 05:50 AM|Updated: Jul 13, 2026, 05:50 AM
राजस्थान में भीषण गर्मी का टॉर्चर शुरू! फीका पड़ा मानसून, पढ़ें अगले 7 दिनों का वेदर अपडेट
Image Credit: Rajasthan WeatherSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून की गतिविधियों के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए नया अपडेट जारी किया है. राज्य के कई हिस्सों में हाल ही में हुई हल्की बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली है. हालांकि आगामी दिनों में मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है. इस दौरान कुछ चुनिंदा इलाकों में कमजोर मौसमी सिस्टम के प्रभाव से हल्की बारिश होने के आसार हैं.


पिछले 24 घंटे में बूंदी में सबसे ज्यादा बारिश

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प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं-कहीं झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 5 मिलीमीटर बारिश बूंदी जिले के तालेरा में रिकॉर्ड की गई. कई अन्य स्थानों पर भी बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली. बारिश और हवाओं के कारण कुछ क्षेत्रों में तापमान और उमस से राहत महसूस की गई.

राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया. वहीं प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस सिरोही में रिकॉर्ड हुआ. पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अभी भी तापमान अधिक बना हुआ है और गर्मी का असर देखने को मिल रहा है.


एक सप्ताह तक कमजोर रह सकती हैं मानसून गतिविधियां

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर रह सकती हैं. हालांकि एक कमजोर मौसमी सिस्टम के प्रभाव से 14 और 15 जुलाई को उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में मौसम बदल सकता है.

बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू सहित आसपास के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है. हालांकि व्यापक स्तर पर भारी बारिश की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है.


जयपुर-भरतपुर और शेखावाटी में हल्की बारिश के आसार

पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 जुलाई के दौरान शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. स्थानीय स्तर पर बादल छाने और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं.

बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि मानसून कमजोर रहने के कारण लगातार या व्यापक बारिश के आसार कम हैं. मौसम की गतिविधियां स्थानीय स्तर पर सीमित रहने की संभावना जताई गई है.

जोधपुर-बिकानेर संभाग में धूलभरी हवाओं का अलर्ट

पश्चिमी राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने तेज धूलभरी हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान तेज धूलभरी हवाएं चलने की प्रबल संभावना है. इन हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

तेज हवाओं के कारण कुछ इलाकों में धूल का गुबार उठने और दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है. वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खुले क्षेत्रों में तेज हवाओं का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है.

खराब मौसम में सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी है. तेज हवाओं और बारिश के समय खुले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है. साथ ही पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े नहीं होने की अपील की गई है. आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों से स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखने और मौसम की स्थिति के अनुसार ही यात्रा या अन्य गतिविधियों की योजना बनाने की अपील की है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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