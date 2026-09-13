/Rajasthan Weather Update: बालोतरा-बाड़मेर समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बरस सकते हैं बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों तथा इनके आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. मौसम में बदलाव के दौरान अचानक तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इन इलाकों में मौसम की गतिविधि के दौरान बादल गरजने के साथ बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है.

अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना

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बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में मौसम खराब होने के दौरान अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है. मेघगर्जन के साथ इन हवाओं के तेज होने के आसार हैं. मौसम में बदलाव के दौरान अचानक हवा की रफ्तार बढ़ सकती है.

इन जिलों के आसपास के इलाकों में भी मौसम की गतिविधियों का असर देखने को मिल सकता है. ऐसे में संबंधित क्षेत्रों में मौसम की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा. खास तौर पर उन इलाकों में जहां मेघगर्जन के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है, वहां मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है.

कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश

मौसम में बदलाव के बीच इन छह जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश के दौरान मेघगर्जन की स्थिति भी बन सकती है. इसके साथ ही अचानक तेज हवाएं चलने के आसार हैं.

हालांकि, बारिश सभी स्थानों पर होने की संभावना नहीं है. मौसम की गतिविधि कुछ स्थानों तक सीमित रह सकती है. संबंधित जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ मेघगर्जन और तेज हवाओं की स्थिति भी बन सकती है.

आसपास के इलाकों में भी असर संभव

बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अलावा इनके आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इन इलाकों में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है.