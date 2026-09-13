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Rajasthan Weather Update: बालोतरा-बाड़मेर समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बरस सकते हैं बादल

Rajasthan weather Update: बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों समेत आसपास के इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 13, 2026, 05:16 AM IST | Updated:Sep 13, 2026, 05:16 AM IST
Rajasthan Weather Update: बालोतरा-बाड़मेर समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बरस सकते हैं बादल
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों तथा इनके आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. मौसम में बदलाव के दौरान अचानक तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इन इलाकों में मौसम की गतिविधि के दौरान बादल गरजने के साथ बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है.

अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना

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बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में मौसम खराब होने के दौरान अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है. मेघगर्जन के साथ इन हवाओं के तेज होने के आसार हैं. मौसम में बदलाव के दौरान अचानक हवा की रफ्तार बढ़ सकती है.

इन जिलों के आसपास के इलाकों में भी मौसम की गतिविधियों का असर देखने को मिल सकता है. ऐसे में संबंधित क्षेत्रों में मौसम की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा. खास तौर पर उन इलाकों में जहां मेघगर्जन के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है, वहां मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है.

कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश

मौसम में बदलाव के बीच इन छह जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश के दौरान मेघगर्जन की स्थिति भी बन सकती है. इसके साथ ही अचानक तेज हवाएं चलने के आसार हैं.

हालांकि, बारिश सभी स्थानों पर होने की संभावना नहीं है. मौसम की गतिविधि कुछ स्थानों तक सीमित रह सकती है. संबंधित जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ मेघगर्जन और तेज हवाओं की स्थिति भी बन सकती है.

आसपास के इलाकों में भी असर संभव

बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अलावा इनके आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इन इलाकों में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है.

मौसम की इस गतिविधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में लोगों को बदलते मौसम पर नजर रखने की जरूरत है. हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं की स्थिति के बीच मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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