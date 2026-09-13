/राजस्थान में 13 सितंबर को झालावाड़ और बारां में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 13 सितंबर को मौसम बदल सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, झालावाड़, बारां और इनके आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों में हवा की रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

मौसम में बदलाव के आसार

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झालावाड़ और बारां के साथ आसपास के इलाकों में मौसम बदलने से बादल बनने और गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. कुछ स्थानों पर बारिश हल्की से मध्यम दर्जे की हो सकती है. इस दौरान सावधानी बरतें.

किसानों और ग्रामीणों के लिए सावधानी

मौसम बदलने से किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. खेतों और खुले स्थानों में काम कर रहे लोगों को बादल गरजने के दौरान सुरक्षित स्थान शरण लें. मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे खड़ें ना हो. पेड़ के नीचे खड़े होने से आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में पक्की इमारत या फिर अन्य सुरक्षित स्थान पर रहे.

स्थानीय गतिविधियों पर पड़ सकता है असर

मौसम विभाग के मुताबिक, इस मौसम गतिविधि का व्यापक स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं रहने की संभावना है. फिर भी स्थानीय स्तर पर अचानक तेज हवा और बारिश की वजह से कुछ समय के लिए यातायात, खुले में होने वाले काम और दैनिक गतिविधियों पर असर देखने को मिल सकता है.

30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

राजस्थान के अन्य हिस्सों में मौसम की स्थिति स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक, अलग-अलग रह सकती है इसलिए जिन क्षेत्रों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने या मेघगर्जन की स्थिति बने, वहां लोग मौसम की जानकारी पर नजर रखें.

13 सितंबर को झालावाड़, बारां और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन की संभावना है.