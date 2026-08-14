/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का बड़ा ट्विस्ट! जानें किन संभागों में होगी मूसलाधार बारिश और कहां थमेंगी फुहारें

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Rajasthan Weather Update: सावन में रिमझिम बारिश की फुहारें आज भी प्रदेश कई हिस्सों को भिगोने वाली हैं. राजस्थान में मानसून की गतिविधियों को लेकर मौसम केंद्र जयपुर ने ताजा पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की है. मौसम विज्ञान केंद्र जयरपुर के मुताबिक, आज शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है, वहीं, कुछ संभागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत हैं.
मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है, वहीं, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है.
सुबह-सुबह इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम केंद्र जयपुर की 14 अगस्त को सुबह जारी तत्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी संभावित है. यह चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए जारी की गई थी.
किन संभागों में आज बारिश के आसार
14 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के मुताबिक 15 अगस्त से प्रदेश के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है.
ग्रामीण रखें इन बातों का ध्यान
बारिश के दौरान स्थानीय स्तर पर जलभराव, फिसलन और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति बन सकती है. मेघगर्जन के समय अचानक तेज हवा चलने से खुले स्थानों पर परेशानी बढ़ सकती है. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और कच्चे रास्तों पर आवाजाही प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए मौसम की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है. IMD के मौजूदा पूर्वानुमान में 14 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान के लिए व्यापक भारी बारिश की चेतावनी नहीं है.
आमजन के लिए मौसम विभाग की सलाह
मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और सुरक्षित पक्की जगह पर शरण लें. बिजली के खंभों और खुले बिजली उपकरणों से दूरी बनाए रखें. तेज बारिश के समय अनावश्यक यात्रा से बचना बेहतर रहेगा. वाहन चलाते समय सड़क पर पानी भरने या दृश्यता कम होने पर गति नियंत्रित रखें.
आगामी दिनों में राजस्थान का मौसम
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 15 अगस्त से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर कुछ समय तक बना रह सकता है. इसलिए अगले कुछ दिनों में स्थानीय स्तर पर जारी होने वाले मौसम अपडेट और चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी है.
FAQ
1. 14 अगस्त को राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहां हो सकती है?
जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना बताई गई है.
2. क्या आज सभी राजस्थान में भारी बारिश होगी?
नहीं. बारिश की संभावना क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग है और कई इलाकों में गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है.
3. किन जिलों में तत्कालिक येलो अलर्ट है?
अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तथा आसपास के क्षेत्र तत्कालिक चेतावनी में शामिल हैं.
4. तेज हवा की रफ्तार कितनी रह सकती है?
इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवा चल सकती है.
5. क्या 15 अगस्त के बाद बारिश कम होगी?
IMD के अनुसार 15 अगस्त से उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है.