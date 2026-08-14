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राजस्थान में अगले 72 घंटे में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम की ताजा अपडेट

राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने अगले 24 से 72 घंटों में कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 14, 2026, 12:56 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 12:59 PM IST
राजस्थान में अगले 72 घंटे में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम की ताजा अपडेट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है. ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है. बारिश का सबसे ज्यादा असर पूर्वी राजस्थान में देखने को मिल सकता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं-कहीं मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, 14 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है. इस दौरान जोधपुर, उदयपुर व अजमेर संभाग के अधिकांश भागों से बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है. हालांकि, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है.

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तीन घंटों के लिए अलर्ट जारी

वहीं, मौसम विभाग ने आने वाले तीन घंटों के लिए भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, दौसा, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़, भीलवाड़ा जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने जयपुर, टोंक और भीलवाड़ा के साथ कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और पाली जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है.

वहीं, राजधानी जयपुर में शुक्रवार को दिनभर बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने के आसार है. यहां का अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. कोटा और उदयपुर संभाग में भी अच्छी बारिश हो सकती है.

IMD ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह
मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में इस वक्त दो तरह की मौसम बना हुआ है. बीते सप्ताह राजस्थान में सामान्य से करीब 34 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई, लेकिन आने वाले दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की कमी हो सकती है.

IMD ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. तेज बारिश के दौरान निचले इलाकों में पानी भर सकता है, वहीं बिजली गिरने की घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, 15 से 18 अगस्त के बीच भी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के आसपास प्रदेश के कई जिलों में मौसम सुहावना रहने और रुक-रुक कर बारिश हो सकती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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