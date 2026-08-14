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राजस्थान के इन 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने आज 14 अगस्त को राज्य के 22 जिलों में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published:Aug 14, 2026, 05:47 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 05:47 PM IST
राजस्थान के इन 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम
Image Credit: Rajasthan Weather

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन और तेज हवाएं चलने की संभावना है. खासतौर पर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. बारिश के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, बारां, झालावाड़ और कोटा जिलों में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है.

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कई जिलों में छाए रहेंगे बादल

मौसम में बदलाव के चलते इन जिलों में आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है. बारिश होने से तापमान में भी कुछ गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, बारिश का असर हर जगह एक जैसा नहीं रहेगा. कुछ इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि कहीं हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है.

बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना

मौसम विभाग ने बताया है कि कुछ स्थानों पर बारिश के दौरान अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. इसके अलावा कई जगहों पर मेघगर्जन भी हो सकता है. ऐसे में मौसम विभाग द्वारा लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

इन जिलों में ज्यादा असर

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, बारां, झालावाड़ एवं कोटा जिले में मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश का मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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