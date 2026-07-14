Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश पर ब्रेक, अब धूलभरी हवाओं का अलर्ट! जानिए आपके जिले का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश पर ब्रेक, अब धूलभरी हवाओं का अलर्ट! जानिए आपके जिले का हाल

Rajasthan Weather Update: IMD के अनुसार 14 जुलाई से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. पश्चिमी राजस्थान में 30-40 किमी/घंटा की धूलभरी हवाएं चल सकती हैं. 16-17 जुलाई को उदयपुर और 18-19 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा व उदयपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 14, 2026, 06:20 AM|Updated: Jul 14, 2026, 06:20 AM
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश पर ब्रेक, अब धूलभरी हवाओं का अलर्ट! जानिए आपके जिले का हाल
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस समय मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 14 जुलाई से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना बेहद कम है. वहीं पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में भी अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

16 जुलाई से कुछ इलाकों में बारिश के संकेत

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 जुलाई से उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद 18 और 19 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा होने की संभावना जताई गई है. इससे इन क्षेत्रों में तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा सकती है.

पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी तेज हवाओं की संभावना

आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी तेज हवाएं चल सकती हैं. इन हवाओं के कारण खुले इलाकों में धूल उड़ने और सड़कों पर दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है. ऐसे में वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

अगले 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान

14 जुलाई (मंगलवार): पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा.
15 जुलाई (बुधवार): पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
16 जुलाई (गुरुवार): उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा, जबकि पश्चिमी राजस्थान शुष्क रहेगा.
17 जुलाई (शुक्रवार): उदयपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना, पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा.
18 जुलाई (शनिवार): जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है.
19 जुलाई (रविवार): पूर्वी राजस्थान के इन्हीं संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा.

किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना

16 और 17 जुलाई को उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 18 और 19 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में छिटपुट वर्षा की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं.

मौसम का आम जनजीवन पर असर

शुष्क मौसम के कारण पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और उमस बनी रह सकती है. दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का असर जारी रहेगा. धूलभरी हवाओं के चलते सड़क यात्रा के दौरान दृश्यता कम हो सकती है. वहीं किसानों को अच्छी बारिश के लिए अभी कुछ और दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है. जिन क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी, वहां तापमान में कुछ राहत मिलने की संभावना है.

लोगों के लिए जरूरी सावधानियां

14 जुलाई से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक धूलभरी तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि 16 जुलाई से उदयपुर संभाग और 18 जुलाई के बाद पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है. फिलहाल राज्य के किसी भी जिले के लिए मौसम विभाग ने कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में थमी बारिश की रफ्तार, अब कब होगी झमाझम बारिश? जानिए मौसम का नया अपडेट

राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक! अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क, इन जिलों में हल्की बारिश के आसार

राजस्थान में भीषण गर्मी का टॉर्चर शुरू! फीका पड़ा मानसून, पढ़ें अगले 7 दिनों का वेदर अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

पेट में पल रहे नवजात समेत मां को उतारा मौत के घाट, 2 साल के मासूम का भी बेरहमी से किया मर्डर, पत्थर बांधकर तालाब में फेंका शव

अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

जगन गुर्जर हत्याकांड: पगड़ी रस्म के बाद धौलपुर में तनाव, बाड़ी कूच पर निकले लोग, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

Baran Weather Update: तेज हवाओं और गर्जना के साथ बरसे बादल, कुंजेड़ में गिरे ओले, खेतों में खड़ी गेंहू की फसल आड़ी, पढ़ें अपडेट

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला

ब्यावर के खेत में जानवर घुसने के विवाद ने ली युवक की जान, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप

सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का अखिल भारतीय स्तर पर पहला लाइसेंस जारी, जयपुर की कंपनी को मिली मान्यता

स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से शैतान की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

Udaipur news: महिला प्रोफेसर ने लेट आने पर टोका तो, क्लास में थूक कर चला गया छात्र

कांकाणी हिरण शिकार केस में फिर बढ़ी हलचल! सलमान खान समेत आरोपियों की अपील पर सुनवाई टली

आखिरी वीडियो में छलका कीर्ति का दर्द! बोला- मुरलीधर, उसकी पत्नी और बेटे की वजह से दे रहा हूं जान

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

राजस्थान में मानसून पर लगा ‘EMERGENCY BREAK’! 7 दिनों तक बारिश गायब, अब भीषण गर्मी करेगी टॉर्चर

खेत में दिखा नाग-नागिन के 'डांस' का अनोखा नजारा, VIDEO वायरल

बनेठा में बजरी खनन पर फिर छिड़ा विवाद, विधायक के सामने पहुंचे गंभीर आरोप

बीकानेर में साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़, रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 2 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटेंगे 'Energy Drink' टैग वाले प्रोडक्ट, 5 लाख से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स जब्त

जयपुर में जल्द ही लॉन्च होगी भारत टैक्सी, Ola-Uber से सस्ता होगा सफर, नहीं लगेगा कोई कमीशन और हिडन चार्ज

राजस्थान में थमी बारिश की रफ्तार, अब कब होगी झमाझम बारिश? जानिए मौसम का नया अपडेट

आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 83 प्रहर अधिकारियों की तबादला सूची जारी

Rajasthani Viral Video: राजस्थानी भाभी का धमाकेदार डांस वायरल! एक्सप्रेशन देख दीवाने हुए लोग

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

नरेश मीणा को बड़ा झटका! समरावता मामले में जमानत रद्द, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

मानसरोवर के इक्का क्लब में बर्थडे पार्टी के दौरान युवक की हत्या, ओपन जेल के दो सजायाफ्ता कैदी भी मिले

सीकर में ANTF की दो बड़ी छापेमारी, 157.597 किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार

नाइट ड्रेस के बहाने दुकान में अश्लील वीडियो शूट, दुकानदार को भी दिया ऑफर

TAGS:
rajasthan weather update

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश पर ब्रेक, अब धूलभरी हवाओं का अलर्ट! जानिए आपके जिले का हाल
rajasthan weather update
2
Sikar News
3
Salman Khan
4
Rajasthan Panchayat Chunav
5
Rajasthan news