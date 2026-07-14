/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश पर ब्रेक, अब धूलभरी हवाओं का अलर्ट! जानिए आपके जिले का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस समय मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 14 जुलाई से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना बेहद कम है. वहीं पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में भी अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

16 जुलाई से कुछ इलाकों में बारिश के संकेत

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हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 जुलाई से उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद 18 और 19 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा होने की संभावना जताई गई है. इससे इन क्षेत्रों में तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा सकती है.

पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी तेज हवाओं की संभावना

आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी तेज हवाएं चल सकती हैं. इन हवाओं के कारण खुले इलाकों में धूल उड़ने और सड़कों पर दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है. ऐसे में वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

अगले 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान

14 जुलाई (मंगलवार): पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा.

15 जुलाई (बुधवार): पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

16 जुलाई (गुरुवार): उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा, जबकि पश्चिमी राजस्थान शुष्क रहेगा.

17 जुलाई (शुक्रवार): उदयपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना, पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा.

18 जुलाई (शनिवार): जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है.

19 जुलाई (रविवार): पूर्वी राजस्थान के इन्हीं संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा.

किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना

16 और 17 जुलाई को उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 18 और 19 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में छिटपुट वर्षा की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं.

मौसम का आम जनजीवन पर असर

शुष्क मौसम के कारण पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और उमस बनी रह सकती है. दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का असर जारी रहेगा. धूलभरी हवाओं के चलते सड़क यात्रा के दौरान दृश्यता कम हो सकती है. वहीं किसानों को अच्छी बारिश के लिए अभी कुछ और दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है. जिन क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी, वहां तापमान में कुछ राहत मिलने की संभावना है.

लोगों के लिए जरूरी सावधानियां

14 जुलाई से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक धूलभरी तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि 16 जुलाई से उदयपुर संभाग और 18 जुलाई के बाद पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है. फिलहाल राज्य के किसी भी जिले के लिए मौसम विभाग ने कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है.