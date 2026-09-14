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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 9 जिलों में आंधी-बारिश का खतरा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 14 सितंबर को कई जिलों में बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का अलर्ट है. सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी में मौसम पर खास नजर रहेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 14, 2026, 06:22 AM IST | Updated:Sep 14, 2026, 06:22 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 9 जिलों में आंधी-बारिश का खतरा
Image Credit: हल्की से मध्यम बारिश की संभावना.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 14 सितंबर को मानसून सक्रिय रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है. मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 14 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है.

इन जिलों में मौसम को लेकर चेतावनी

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मौसम केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट में सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है.

जिला स्तर के पूर्वानुमान में 14 सितंबर को कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की झोंकेदार हवाओं की चेतावनी दी गई है. उदयपुर, डूंगरपुर, सलूंबर, राजसमंद और सिरोही समेत दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की स्थिति पर विशेष नजर रखने की जरूरत है.

जयपुर समेत इन संभागों में बारिश के आसार

14 सितंबर को भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. यानी प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकता है.

आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 और 16 सितंबर को भी भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी. बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. 17 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के इन संभागों में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश संभव है.

18 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. 19 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के इन संभागों में कहीं-कहीं बारिश और पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम का अनुमान है.

मौसम तंत्र का असर

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तर विदर्भ के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र अगले 24 घंटे में दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उससे सटे उत्तर गुजरात की ओर बढ़ सकता है. इसी मौसम तंत्र का असर राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिल सकता है.

किसानों के लिए सलाह: खुले में रखी फसलों और अनाज को बारिश से बचाने के उचित इंतजाम करने तथा आगामी दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए फसलों में कीटनाशक और अन्य रसायनों का छिड़काव सावधानी से करने की सलाह दी गई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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