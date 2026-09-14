/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 9 जिलों में आंधी-बारिश का खतरा

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 14 सितंबर को मानसून सक्रिय रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है. मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 14 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है.
इन जिलों में मौसम को लेकर चेतावनी
मौसम केंद्र जयपुर के ताजा अपडेट में सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है.
जिला स्तर के पूर्वानुमान में 14 सितंबर को कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की झोंकेदार हवाओं की चेतावनी दी गई है. उदयपुर, डूंगरपुर, सलूंबर, राजसमंद और सिरोही समेत दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की स्थिति पर विशेष नजर रखने की जरूरत है.
जयपुर समेत इन संभागों में बारिश के आसार
14 सितंबर को भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. यानी प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकता है.
आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 और 16 सितंबर को भी भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी. बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. 17 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के इन संभागों में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश संभव है.
18 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. 19 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के इन संभागों में कहीं-कहीं बारिश और पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम का अनुमान है.
मौसम तंत्र का असर
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तर विदर्भ के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र अगले 24 घंटे में दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उससे सटे उत्तर गुजरात की ओर बढ़ सकता है. इसी मौसम तंत्र का असर राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिल सकता है.
किसानों के लिए सलाह: खुले में रखी फसलों और अनाज को बारिश से बचाने के उचित इंतजाम करने तथा आगामी दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए फसलों में कीटनाशक और अन्य रसायनों का छिड़काव सावधानी से करने की सलाह दी गई है.
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