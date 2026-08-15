/Rajasthan Weather Update: 15 अगस्त को झमाझम बारिश की चपेट में रहेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने जारी की ताजा चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 15 अगस्त को मानसून एक्टिव रहने के चलते कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग, जयपुर की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार, प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश और अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. विभाग के ताजा अपडेट में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लिए गरज-चमक और हवा को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

इन जिलों में बारिश और तेज हवा की संभावना

15 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में एक जैसी बारिश नहीं होगी, बल्कि कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग के 15 अगस्त के तात्कालिक चेतावनी अपडेट में सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, करौली और जयपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों को खास तौर पर शामिल किया गया है. यहां कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

मौसम का क्या रहेगा असर

बारिश के दौरान कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से आवाजाही प्रभावित हो सकती है. तेज हवा के कारण खुले स्थानों पर परेशानी बढ़ सकती है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और कच्चे रास्तों पर बारिश का असर दिखाई दे सकता है. वहीं, जारी चेतावनी में सामान्य तौर पर किसी विशेष बड़े प्रभाव की संभावना नहीं बताई गई है.

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 15 अगस्त को प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कई हिस्सों में बनी रह सकती हैं. मौसम विभाग के आधिकारिक पूर्वानुमान में भी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना दर्ज की गई है.

मेघगर्जन के दौरान रखें खास सावधानी

मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी है. अचानक तेज हवा और बिजली चमकने की स्थिति में खुले मैदान, खेत या सड़क किनारे रुकने से बचना बेहतर रहेगा. सुरक्षित और पक्की जगह पर शरण लेना चाहिए.

वाहन चालकों को बारिश और तेज हवा के दौरान गति नियंत्रित रखने की जरूरत है. कम दृश्यता या सड़क पर पानी जमा होने की स्थिति में जल्दबाजी से बचें. स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव होने पर प्रशासन और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर ध्यान देना जरूरी है.

आगे भी बारिश का दौर संभव

मौसम विभाग के उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार 16 अगस्त को भी जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है, जबकि बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. 17 और 18 अगस्त को भी कई संभागों में बारिश की संभावना बनी हुई है.