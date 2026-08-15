/स्वतंत्रता दिवस पर धौलपुर में बरसा आफत का पानी! राजस्थान के 14 जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है. प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा असर धौलपुर जिले में देखने को मिला, जहां भारी से अतिभारी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा अजमेर, जयपुर, खैरथल-तिजारा, अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई.

बारिश के चलते कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है. हालांकि, लगातार बारिश के कारण कुछ जगहों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में मौसम विभाग द्वारा लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश और मेघगर्जन की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, जयपुर, धौलपुर और अजमेर जिले तथा आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है.

इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार, हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है.

कई इलाकों में फिर बढ़ सकती है बारिश

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए इन जिलों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. बारिश के दौरान खुले इलाकों, पेड़-पौधों और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचने की सलाह दी जाती है. तेज हवाओं के दौरान वाहन चालकों को भी सावधानी से सफर करना चाहिए.