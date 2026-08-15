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स्वतंत्रता दिवस पर धौलपुर में बरसा आफत का पानी! राजस्थान के 14 जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के 22 जिलों में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published:Aug 15, 2026, 01:08 PM IST | Updated:Aug 15, 2026, 01:08 PM IST
स्वतंत्रता दिवस पर धौलपुर में बरसा आफत का पानी! राजस्थान के 14 जिलों में येलो अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है. प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा असर धौलपुर जिले में देखने को मिला, जहां भारी से अतिभारी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा अजमेर, जयपुर, खैरथल-तिजारा, अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई.

बारिश के चलते कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है. हालांकि, लगातार बारिश के कारण कुछ जगहों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में मौसम विभाग द्वारा लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश और मेघगर्जन की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, जयपुर, धौलपुर और अजमेर जिले तथा आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है.

इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार, हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है.

कई इलाकों में फिर बढ़ सकती है बारिश

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए इन जिलों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. बारिश के दौरान खुले इलाकों, पेड़-पौधों और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचने की सलाह दी जाती है. तेज हवाओं के दौरान वाहन चालकों को भी सावधानी से सफर करना चाहिए.

राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने से आने वाले समय में भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. खासकर पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल धौलपुर में हुई भारी से अतिभारी बारिश ने मौसम विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है.

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यह भी पढ़ें:राजस्थान के इन 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जानें आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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