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Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 16 जिलों को घेर कर भिगोएंगे काले बादल! IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने करवट ली है. मौसम विभाग ने बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, टोंक, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, सलूम्बर और डूंगरपुर समेत कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 15, 2026, 05:46 AM IST | Updated:Sep 15, 2026, 05:46 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 16 जिलों को घेर कर भिगोएंगे काले बादल! IMD ने जारी किया अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर मौसम केंद्र की ओर से जारी ताजा मौसम चेतावनी में प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, टोंक, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, सलूम्बर और डूंगरपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना

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मौसम विभाग ने इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है. स्थानीय स्तर पर बादलों के बनने और गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कुछ स्थानों पर अचानक मौसम बदलने की भी संभावना है. ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

चेतावनी के मुताबिक कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के दौरान अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इनकी रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. तेज हवाओं के कारण खुले क्षेत्रों में परेशानी हो सकती है. वाहन चालकों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.


कई संभागों में मौसम सक्रिय रहने के आसार

जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और आसपास के कई क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी गरज-चमक और बारिश की संभावना बनी हुई है. किसानों समेत आम लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

येलो अलर्ट को देखते हुए मौसम खराब होने के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचना बेहतर रहेगा. तेज हवाओं और मेघगर्जन के समय पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है. मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार अगले कुछ घंटों में इन क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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