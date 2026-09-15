/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 16 जिलों को घेर कर भिगोएंगे काले बादल! IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर मौसम केंद्र की ओर से जारी ताजा मौसम चेतावनी में प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, टोंक, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, सलूम्बर और डूंगरपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना

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मौसम विभाग ने इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है. स्थानीय स्तर पर बादलों के बनने और गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कुछ स्थानों पर अचानक मौसम बदलने की भी संभावना है. ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

चेतावनी के मुताबिक कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के दौरान अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इनकी रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. तेज हवाओं के कारण खुले क्षेत्रों में परेशानी हो सकती है. वाहन चालकों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.



कई संभागों में मौसम सक्रिय रहने के आसार

जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और आसपास के कई क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी गरज-चमक और बारिश की संभावना बनी हुई है. किसानों समेत आम लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

येलो अलर्ट को देखते हुए मौसम खराब होने के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचना बेहतर रहेगा. तेज हवाओं और मेघगर्जन के समय पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है. मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार अगले कुछ घंटों में इन क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.