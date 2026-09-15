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अभी नहीं थमेगा बारिश का सिलसिला: राजस्थान में आज शाम से मौसम बदलेगा, अगले 24 घंटे तक भारी बरसात का अलर्ट!

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय है. 15 सितंबर की शाम के बाद कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं. 16 सितंबर को भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 15, 2026, 05:00 PM IST | Updated:Sep 15, 2026, 05:00 PM IST
अभी नहीं थमेगा बारिश का सिलसिला: राजस्थान में आज शाम से मौसम बदलेगा, अगले 24 घंटे तक भारी बरसात का अलर्ट!
Image Credit: राजस्थान में 15 सितंबर को 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज होती नजर आ रही हैं. मंगलवार शाम के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और आसपास के कच्छ क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके असर से उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है.

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16 सितंबर को इन इलाकों में बारिश
मौसम विभाग के अनुसार 16 सितंबर को भी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा. उत्तर-पूर्वी भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के संयुक्त असर से बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के साथ शेखावाटी क्षेत्र में मेघगर्जन, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों में अगले तीन से चार दिन बारिश का दौर बना रह सकता है.

27 जिलों में तेज हवा और बारिश का अलर्ट
15 सितंबर को झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, नागौर, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अजमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों में कहीं-कहीं मौसम बदल सकता है. इन जगहों पर गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

उदयपुर में सबसे ज्यादा 88 MM बारिश
पिछले 24 घंटे में उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर संभाग में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बारिश उदयपुर के कोटड़ा में 88 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई. बारिश के कारण कई इलाकों में मौसम सुहावना हुआ है, वहीं कुछ जगहों पर पानी भरने की स्थिति भी बन सकती है.

अगले 3-4 दिन ऐसा रहेगा मौसम
पूर्वी राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले तीन से चार दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. इस दौरान गरज-चमक और तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 19 सितंबर से बारिश कम होने के आसार हैं. इसके बाद मानसून की विदाई के लिए मौसम परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं.

भारी बारिश में इन बातों का रखें ध्यान
बारिश के दौरान निचले इलाकों और अंडरपास में पानी भर सकता है. सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक धीमा होने के साथ विजिबिलिटी भी कम हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें. जलभराव वाले इलाकों में बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें. तेज हवा और आंधी के दौरान सोलर पैनल को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उन्हें पहले से सुरक्षित कर लें. गरज-चमक के समय खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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