/राजस्थान के इन संभागों में 20 जुलाई तक हो सकती है बारिश, चलेंगी धूलभरी हवाएं, पढ़ें IMD की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक सीमित रहने के बावजूद सक्रिय बनी रहने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 15 जुलाई से 20 जुलाई तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज हो सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले दो से तीन दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूलभरी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में छिटपुट बारिश का दौर जारी रह सकता है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है. हालांकि, फिलहाल राज्य में व्यापक या भारी बारिश के संकेत नहीं दिए गए हैं. मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन इसकी तीव्रता सामान्य से हल्की रहने की संभावना है.

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15 जुलाई को इन संभागों में हो सकती है बारिश

15 जुलाई 2026 को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

20 जुलाई तक ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16 और 17 जुलाई को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में इन दोनों दिनों के दौरान जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है.

18 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कहीं-कहीं वर्षा दर्ज हो सकती है.

19 और 20 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में फिर से छिटपुट बारिश की संभावना बनी रहेगी. इसी दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है.

इन जिलों में बारिश के आसार

15 जुलाई के वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और जालोर जिलों में स्थानीय स्तर पर बादल छाने, बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में तेज धूलभरी हवाओं की चेतावनी

मौसम विभाग ने विशेष रूप से जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए अगले दो से तीन दिनों तक तेज धूलभरी हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. इन हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इससे सड़क यातायात प्रभावित होने, दृश्यता कम होने और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. किसानों और पशुपालकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

आम लोगों पर पड़ सकता है यह असर

दोपहर के समय तेज धूलभरी हवाओं के कारण दृश्यता कम हो सकती है. वहीं जिन क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी, वहां तापमान में मामूली गिरावट महसूस की जा सकती है. किसानों के लिए बारिश फसलों में नमी बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती है. हालांकि खुले में रखे सामान को हवा और बारिश से नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कों पर फिसलन भी बढ़ सकती है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां हल्के से मध्यम स्तर पर बनी हुई हैं. पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में नमी की उपलब्धता के कारण छिटपुट बारिश जारी रह सकती है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में धूलभरी हवाओं और हल्की वर्षा का मिला-जुला असर देखने को मिलने की संभावना है.