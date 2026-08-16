/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज मानसून का महा-अलर्ट, 7 संभागों में फिर से तूफानी बारिश, जानें अपने शहर का हाल!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां अभी थमती नजर नहीं आ रही हैं. रविवार 16 अगस्त को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम केंद्र जयपुर ने पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई है. हालांकि बारिश पूरे संभाग में एक जैसी नहीं होगी, बल्कि कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही मौसम बदल सकता है. ऐसे में लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

मौसम केंद्र जयपुर की ओर से 15 अगस्त को जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, 16 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है.

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इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के इस अनुमान का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित संभाग के हर इलाके में बारिश होगी. स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ स्थानों पर मौसम शुष्क रह सकता है, जबकि आसपास के दूसरे इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है.

16 अगस्त का संभागवार पूर्वानुमान

संभागबारिश का अनुमान

जयपुरकहीं-कहीं बारिश

भरतपुरकहीं-कहीं बारिश

कोटाकहीं-कहीं बारिश

अजमेरकहीं-कहीं बारिश

उदयपुरकहीं-कहीं बारिश

बीकानेरकहीं-कहीं बारिश

जोधपुरकहीं-कहीं बारिश



बारिश से किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है

स्थानीय स्तर पर बारिश होने की स्थिति में सड़कों पर पानी जमा हो सकता है. इससे यातायात प्रभावित होने के साथ वाहन चालकों को कम विजिबिटी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में चल रहे काम पर भी मौसम का असर पड़ सकता है.

बारिश की तीव्रता और स्थिति हर स्थान पर अलग हो सकती है. इसलिए किसी एक शहर के मौसम पूर्वानुमान को पूरे संभाग का मौसम मानना सही नहीं होगा.

बारिश के दौरान बरतें सावधानी

बारिश के दौरान वाहन चालकों को अपनी गति नियंत्रित रखनी चाहिए और पानी भरी सड़कों पर जल्दबाजी से बचना चाहिए. मौसम खराब होने पर खुले मैदान, पेड़ या कमजोर ढांचे के नीचे खड़े होने से बचना जरूरी है. बिजली चमकने के दौरान भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट पर नजर रखनी चाहिए. किसानों के लिए भी जरूरी है कि वे स्थानीय मौसम की स्थिति को देखते हुए खेती-किसानी से जुड़े कामों की योजना बनाएं.

17 अगस्त को भी बारिश का दौर जारी रहने के आसार

मानसून की गतिविधियां 17 अगस्त को भी बनी रह सकती हैं. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, इस दिन जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार बने रहेंगे.