/अगले 72 घंटे भारी! राजस्थान के इन इलाकों में गरजेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का असर एक बार फिर दिखने लगा है. मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है.

इस दौरान अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा और झालावाड़ जिलों और आसपास के इलाकों में मौसम बदल सकता है. साथ ही कहीं-कहीं अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है.

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बादल गरजने और बिजली चमकने का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के दौरान बादल गरजने और बिजली चमकने की गतिविधियां भी देखी जा सकती है.

अचानक तेज हवाओं की वजह स पेड़-पौधों की टहनियां टूटने, बिजली व्यवस्था पर असर और खुले में मौजूद सामान को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में लोगों को मौसम खराब होने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

पूर्वी हिस्सों में मानसून का असर

प्रदेश में में फिलहाल मानसून का असर पूर्वी हिस्सों में देखा जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में आगामी दिनों में भी कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं. 19 से 21 अगस्त के दौरान भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश दोबारा देखी जा सकती है और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं.

अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और करौली के साथ आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवा का असर देखा जा सकता है. वहीं कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ में भी बादलों की आवाजाही के बीच बारिश हो सकती है. इन जिलों में खेतों में काम करने वाले किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतें.

मानसून का मिला-जुला असर

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बादल और बारिश का दौर जारी रह सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के दौरान आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को देखते हुए लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े ना हों.

कुल मिलाकर राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों तक मानसून का मिला-जुला असर देखा जा सकता है. पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है जबकि कुछ इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा.

