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भरतपुर-धौलपुर समेत 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 21 अगस्त तक बढ़ेगी बारिश

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने आज 16 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के 6 जिलों में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published:Aug 16, 2026, 02:12 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 02:12 PM IST
भरतपुर-धौलपुर समेत 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 21 अगस्त तक बढ़ेगी बारिश
Image Credit: Rajasthan Weather

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने की ओर है. आज 16 अगस्त को एक और कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी व उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तट के आसपास बन गया है. इसके आगामी 24 घंटों में और तीव्र होने व उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है. आज मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य अवस्था से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है.

पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन तक हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 19 से 21 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी होने व कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है.

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पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने की संभावना है. हालांकि, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में 19 से 21 अगस्त के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, बारां और झालावाड़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन हो सकता है. इस दौरान अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

मौसम विभाग ने लोगों से बारिश और मेघगर्जन के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है. खासकर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है. आने वाले दिनों में राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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