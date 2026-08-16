/भरतपुर-धौलपुर समेत 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 21 अगस्त तक बढ़ेगी बारिश

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Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने की ओर है. आज 16 अगस्त को एक और कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी व उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तट के आसपास बन गया है. इसके आगामी 24 घंटों में और तीव्र होने व उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है. आज मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य अवस्था से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है.
पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन तक हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 19 से 21 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी होने व कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है.
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने की संभावना है. हालांकि, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में 19 से 21 अगस्त के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, बारां और झालावाड़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन हो सकता है. इस दौरान अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
मौसम विभाग ने लोगों से बारिश और मेघगर्जन के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है. खासकर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है. आने वाले दिनों में राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.
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