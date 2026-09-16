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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 16 सितंबर को कई हिस्सों में बारिश की संभावना है. जोधपुर, नागौर और पाली में तत्कालिक येलो अलर्ट जारी है. यहां मेघगर्जन के साथ 30-40 KM प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं. 17-18 सितंबर को भी कई संभागों में बारिश का अनुमान है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 16, 2026, 06:05 AM IST | Updated:Sep 16, 2026, 06:05 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट
Image Credit: आज कई जिलों में तेज बारिश.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, नागौर और पाली जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए तत्कालिक मौसम चेतावनी जारी की गई है. यहां कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

16 सितंबर को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम
मौसम विभाग के दैनिक पूर्वानुमान के मुताबिक, 16 सितंबर को भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

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मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और आसपास के कच्छ क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के संयुक्त प्रभाव से राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं.

जोधपुर, नागौर और पाली में येलो अलर्ट
16 सितंबर की सुबह जारी तत्कालिक चेतावनी के अनुसार जोधपुर, नागौर और पाली तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इन क्षेत्रों में हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम विभभाग की सलाह के अनुसार मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए.

कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी
मौसम विभाग के जिलेवार पूर्वानुमान में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किमी प्रति घंटे की झोंकेदार तेज हवाओं की चेतावनी दर्ज है. इनमें अजमेर, अलवर, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक शामिल हैं.

पश्चिमी राजस्थान में 16 सितंबर को बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी और श्रीगंगानगर के लिए भी मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है.

बारिश का असर क्या रहेगा

बारिश और तेज हवाओं के कारण खुले में रखी वस्तुओं को नुकसान हो सकता है. बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, ऊंचे स्थान और पेड़ों के नीचे रहना जोखिम भरा हो सकता है. वाहन चालकों को बारिश के दौरान दृश्यता और सड़क की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

किसानों के लिए मौसम विभाग ने सलाह दी है कि खुले आसमान के नीचे रखी पकी और कटी फसलों को भीगने से बचाने के उचित इंतजाम करें. कृषि एवं अनाज मंडियों में खुले में रखे अनाज और जिंसों को भी सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है. बारिश की संभावना को देखते हुए फसलों में कीटनाशक और अन्य रसायनों का छिड़काव करने में भी सावधानी बरतने को कहा गया है.

16 सितंबर के बाद भी बारिश की गतिविधियां
आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 17 और 18 सितंबर को भी भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी रहेगी. 19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है और मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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