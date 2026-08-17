Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है. राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. मौसम विभाग ने टोंक और बारां जिलों के साथ आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में स्थानीय मौसम तंत्र विकसित हो रहे हैं, जिसके असर से कुछ इलाकों में बादल छाने, गरज-चमक के साथ बारिश और अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान टोंक और बारां जिले में मौसम के इस बदलाव का असर देखा जा सकता है. ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को आंधी के दौरान विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है.

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मानसून के अलग-अलग रंग

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मानसून के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है, जबकि कई स्थानों पर मौसम अपेक्षाकृत शांत बना हुआ है. 16 अगस्त को भी मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था. दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और बारिश की संभावना थी.

बारिश और मेघगर्जन की संभावना

वहीं, 17 अगस्त को भी देश के कई राज्यों के साथ राजस्थान में बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून गतिविधियों की वजह से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. इस दौरान बिजली चमकने और तेज हवाओं की वजह से मौसम अचानक बदल सकता है.

मौसम विभाग ने दी सलाह

बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है. ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कों पर आवागमन प्रभावित होने की संभावना रहती है. वहीं, तेज हवाओं के दौरान पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर निर्माण क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में लोगों को मौसम खराब होने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है.

आगामी दिनों में भी रहेगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में भी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. ऐसे में टोंक, बारां के साथ आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम में होने वाले अचानक बदलाव को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है.