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राजस्थान के 18 जिलों को भिगोने वाली है बारिश! IMD ने इन शहरों के लिए अभी-अभी जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 17 सितंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी तत्कालिक मौसम चेतावनी में कई जिलों और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. विभाग के अनुसार इन इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 17, 2026, 12:41 PM IST | Updated:Sep 17, 2026, 12:41 PM IST
राजस्थान के 18 जिलों को भिगोने वाली है बारिश! IMD ने इन शहरों के लिए अभी-अभी जारी किया अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने जयपुर, डीग-कुम्हेर, नागौर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, खैरथल-तिजारा, सवाई माधोपुर, पाली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. चेतावनी के मुताबिक कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

इन जिलों में मौसम बिगड़ने की संभावना

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मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक जयपुर, दौसा, झुंझुनूं, नागौर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, बूंदी, सीकर, कोटा, देवसा, सवाई माधोपुर, पाली और बारां समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम प्रभावित हो सकता है. चेतावनी में इन इलाकों में स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.

30-40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

जारी बुलेटिन के अनुसार कुछ स्थानों पर अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. इनकी रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. ऐसे में खुले क्षेत्रों में मौजूद लोगों और वाहन चालकों को मौसम में अचानक होने वाले बदलाव के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है.

अगले तीन घंटे के लिए चेतावनी

मौसम विभाग की तस्वीर में चेतावनी जारी होने का समय 17 सितंबर 2026, दोपहर 12:19 बजे दर्ज है और इसे अगले तीन घंटे के लिए वैध बताया गया है. येलो अलर्ट का मतलब मौसम की संभावित गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने का सुझाव दिया है. मेघगर्जन और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचना और सुरक्षित स्थान पर रहना बेहतर रहेगा. खासकर बारिश के दौरान सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को दृश्यता और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है. स्थानीय स्तर पर मौसम में तेजी से बदलाव हो सकता है, इसलिए ताजा मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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