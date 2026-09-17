/राजस्थान के 18 जिलों को भिगोने वाली है बारिश! IMD ने इन शहरों के लिए अभी-अभी जारी किया अलर्ट

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने जयपुर, डीग-कुम्हेर, नागौर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, खैरथल-तिजारा, सवाई माधोपुर, पाली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. चेतावनी के मुताबिक कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
इन जिलों में मौसम बिगड़ने की संभावना
मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक जयपुर, दौसा, झुंझुनूं, नागौर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, बूंदी, सीकर, कोटा, देवसा, सवाई माधोपुर, पाली और बारां समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम प्रभावित हो सकता है. चेतावनी में इन इलाकों में स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.
30-40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं
जारी बुलेटिन के अनुसार कुछ स्थानों पर अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. इनकी रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. ऐसे में खुले क्षेत्रों में मौजूद लोगों और वाहन चालकों को मौसम में अचानक होने वाले बदलाव के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है.
अगले तीन घंटे के लिए चेतावनी
मौसम विभाग की तस्वीर में चेतावनी जारी होने का समय 17 सितंबर 2026, दोपहर 12:19 बजे दर्ज है और इसे अगले तीन घंटे के लिए वैध बताया गया है. येलो अलर्ट का मतलब मौसम की संभावित गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है.
लोगों से सतर्क रहने की अपील
मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने का सुझाव दिया है. मेघगर्जन और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचना और सुरक्षित स्थान पर रहना बेहतर रहेगा. खासकर बारिश के दौरान सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को दृश्यता और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है. स्थानीय स्तर पर मौसम में तेजी से बदलाव हो सकता है, इसलिए ताजा मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी है.