/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदला मौसम, 11 जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट, आज बारिश के साथ गरजेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां अभी पूरी तरह थमी नहीं हैं. मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी 16 सितंबर 2026 के दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार गुरुवार, 17 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. खासतौर पर कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

इन जिलों में येलो अलर्ट जैसा मौसम असर

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मौसम चेतावनी के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, बीकानेर, सीकर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, फलौदी, कोटपूतली-बहरोड़ और जयपुर जिले तथा इनके आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन और अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. संबंधित चेतावनी में हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का जिक्र है.

17 सितंबर को कई संभागों में बारिश की संभावना

मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 17 सितंबर को भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभागों में अनेक स्थानों से लेकर कुछ स्थानों और कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है.

तेज हवा और मेघगर्जन से क्या असर होगा

अचानक चलने वाली तेज हवाओं से खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को परेशानी हो सकती है. पेड़, कमजोर ढांचे, होर्डिंग और खुले में रखी वस्तुओं पर भी तेज हवा का असर पड़ सकता है. मेघगर्जन के दौरान बिजली गिरने का जोखिम भी रहता है, इसलिए मौसम खराब होने पर खुले मैदानों में रुकने से बचना जरूरी है.

मौसम विभाग ने दी ये सावधानियां

मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न रहें और संभव हो तो सुरक्षित पक्के स्थान पर शरण लें. तेज हवाओं के समय खुले में रखी हल्की वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें. किसानों के लिए भी मौसम विभाग ने पककर तैयार और खुले आसमान में रखी खरीफ फसलों तथा अनाज को भीगने से बचाने के उचित उपाय करने की सलाह दी है. बारिश की संभावना को देखते हुए फसलों में कीटनाशक और अन्य रसायनों का छिड़काव भी मौसम की स्थिति देखकर करने को कहा गया है.

18 सितंबर के बाद गतिविधियों में कमी के संकेत

बुलेटिन के अनुसार 18 सितंबर को भी राज्य के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 19 सितंबर के आसपास बारिश की गतिविधियों में कमी आने और दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना जताई गई है.

किसानों के लिए खास सलाह

खुले में रखी फसल और अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी पहले से करें. बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में कटाई, भंडारण और रसायनों के छिड़काव का काम मौसम को ध्यान में रखकर करें. मौसम की स्थानीय चेतावनी पर नजर बनाए रखना उपयोगी रहेगा.