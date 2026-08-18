/राजस्थान में मानसून फिर बदलेगा रंग! 19 से 23 अगस्त तक इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून में कमी देखने को मिल रही है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के आसार हैं. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 4 से 5 दिनों में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

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मौसम विभाग का कहना है कि 19 से 21 अगस्त के दौरान कोटा और भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों में दोबारा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जिससे मौसम में बदलाव देखा जा सकता है.

बादल छाने और बारिश के दौर

ऐसे में पूर्वी राजस्थान के जिलों में बादल छाने और बारिश के दौर देखा जा सकता है. इसके बाद 20 से 23 अगस्त के दौरान भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, पूर्वी राजस्थान के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर होंगी.

पश्चिमी राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में मानसून की स्थिति कमजोर बनी रह सकती है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 4 से 5 दिनों तक कमजोर मानसूनी परिस्थितियां रहने के आसार हैं. इन संभागों के अधिकांश जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है. हालांकि बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव हो सकता है.

20 से 22 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश

वहीं, बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों और शेखावाटी इलाके के कुछ हिस्सों में 20 से 22 अगस्त के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश देखी जा सकती है. हालांकि प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में तेज बारिश के आसार नहीं हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि आगामी वाले दिनों में प्रदेश में बारिश देखी जा सकती है, जहां पूर्वी राजस्थान के कुछ संभागों में बारिश तेज हो सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रहेगा. 19 से 23 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान में बारिश के दौर में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है.

कुल मिलाकर राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने के बजाय कमजोर रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग को बारिश अधिक सक्रिय रहने की संभावना है. वहीं, बीकानेर संभाग के उत्तरी हिस्सों और शेखावाटी में भी कुछ दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.