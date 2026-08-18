Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में मानसून फिर बदलेगा रंग! 19 से 23 अगस्त तक इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मानसून फिर बदलेगा रंग! 19 से 23 अगस्त तक इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर हैं. आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश कम रहने की संभावना है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 19 से 21 अगस्त के बीच कोटा और भरतपुर संभाग में बारिश बढ़ने और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 18, 2026, 01:00 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 01:04 PM IST
राजस्थान में मानसून फिर बदलेगा रंग! 19 से 23 अगस्त तक इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून में कमी देखने को मिल रही है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिनों तक बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के आसार हैं. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 4 से 5 दिनों में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग का कहना है कि 19 से 21 अगस्त के दौरान कोटा और भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों में दोबारा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जिससे मौसम में बदलाव देखा जा सकता है.

बादल छाने और बारिश के दौर

ऐसे में पूर्वी राजस्थान के जिलों में बादल छाने और बारिश के दौर देखा जा सकता है. इसके बाद 20 से 23 अगस्त के दौरान भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, पूर्वी राजस्थान के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर होंगी.

पश्चिमी राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में मानसून की स्थिति कमजोर बनी रह सकती है. जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 4 से 5 दिनों तक कमजोर मानसूनी परिस्थितियां रहने के आसार हैं. इन संभागों के अधिकांश जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है. हालांकि बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव हो सकता है.

20 से 22 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश

वहीं, बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों और शेखावाटी इलाके के कुछ हिस्सों में 20 से 22 अगस्त के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश देखी जा सकती है. हालांकि प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में तेज बारिश के आसार नहीं हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि आगामी वाले दिनों में प्रदेश में बारिश देखी जा सकती है, जहां पूर्वी राजस्थान के कुछ संभागों में बारिश तेज हो सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रहेगा. 19 से 23 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान में बारिश के दौर में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है.

कुल मिलाकर राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने के बजाय कमजोर रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग को बारिश अधिक सक्रिय रहने की संभावना है. वहीं, बीकानेर संभाग के उत्तरी हिस्सों और शेखावाटी में भी कुछ दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट, आज इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज! 30-40 KM की रफ्तार से हवाएं, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश

धौलपुर-भरतपुर समेत इन 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, पढ़ें मौसम का ताजा अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Weather

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में मानसून फिर बदलेगा रंग! 19 से 23 अगस्त तक इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
2
3
4
5