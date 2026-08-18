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राजस्थान में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम ? पढ़ें बारिश को लेकर IMD का नया अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है. हालांकि, मौसम विभाग द्वारा आज राज्य के किसी जिले में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published:Aug 18, 2026, 05:54 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 05:54 PM IST
राजस्थान में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम ? पढ़ें बारिश को लेकर IMD का नया अपडेट
Image Credit: Rajasthan Weather

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने की ओर है. लेकिन आज 18 अगस्त को मौसम विभाग द्वारा कोई अलर्ट डारी नहीं किया गया है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर व सिरोही जिलों में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.

राज्य में सर्वाधिक बारिश अरनोद प्रतापगढ़ में 21 मिमी दर्ज की गई. राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 1 से 2 दिन बारिश के गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है. हालांकि पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

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19 से 21 अगस्त को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी

मौसम विभाग के अनुसार, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 19 से 21 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी होने व कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 2-3 दिन कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने की संभावना है. हालांकि, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में 19 से 21 अगस्त के दौरान हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.

20 से 23 अगस्त को कमजोर बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना

वहीं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में 20 से 23 अगस्त के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने व शेष भागों में कमजोर बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 4 से 5 दिन कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने व अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में 20 से 22 अगस्त के दौरान हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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