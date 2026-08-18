/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट, आज इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. आज 18 अगस्त को मानसून की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं.

मौसम के इस बदलाव से कई इलाकों में दिन के तापमान में मामूली राहत मिल सकती है. बारिश का असर सभी जिलों में एक जैसा रहने की संभावना नहीं है. कुछ जगहों पर केवल बूंदाबांदी हो सकती है, वहीं, आसपास के दूसरे क्षेत्रों में बारिश थोड़ी अधिक हो सकती है.

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इन जिलों में हल्की बारिश का असर संभव

राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का प्रभाव देखा जा सकता है.

इसके अलावा कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. इन जिलों में मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहेगा. कुछ इलाकों में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि अन्य जगहों पर मौसम सामान्य रह सकता है.

पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर रहने के संकेत

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून की परिस्थितियां कमजोर रहने का अनुमान है. इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने और धूप निकलने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान के लिए पूरी तरह बारिश से राहत की स्थिति नहीं है. बीकानेर संभाग के उत्तरी हिस्सों और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में 20 से 22 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश दोबारा हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान स्थानीय स्तर पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

अगले कुछ दिनों में ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 19 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी. पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

22 और 23 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.