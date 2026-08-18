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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट, आज इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 18 अगस्त को कई जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं. पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, वहीं,जोधपुर और बीकानेर संभाग में मानसून कमजोर रहने की संभावना है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 18, 2026, 06:15 AM IST | Updated:Aug 18, 2026, 06:15 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट, आज इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल
Image Credit: कई जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. आज 18 अगस्त को मानसून की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं.

मौसम के इस बदलाव से कई इलाकों में दिन के तापमान में मामूली राहत मिल सकती है. बारिश का असर सभी जिलों में एक जैसा रहने की संभावना नहीं है. कुछ जगहों पर केवल बूंदाबांदी हो सकती है, वहीं, आसपास के दूसरे क्षेत्रों में बारिश थोड़ी अधिक हो सकती है.

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इन जिलों में हल्की बारिश का असर संभव
राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का प्रभाव देखा जा सकता है.

इसके अलावा कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. इन जिलों में मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहेगा. कुछ इलाकों में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि अन्य जगहों पर मौसम सामान्य रह सकता है.

पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर रहने के संकेत
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून की परिस्थितियां कमजोर रहने का अनुमान है. इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने और धूप निकलने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान के लिए पूरी तरह बारिश से राहत की स्थिति नहीं है. बीकानेर संभाग के उत्तरी हिस्सों और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में 20 से 22 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश दोबारा हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान स्थानीय स्तर पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

अगले कुछ दिनों में ऐसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 19 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी. पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

22 और 23 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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