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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आज से इन जिलों में झमाझम बरसेंगे काले बादल

Rajasthan Weather Update: IMD के अनुसार राजस्थान में अगले 3-4 दिन मानसून सीमित क्षेत्रों में सक्रिय रहेगा. 21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ने के संकेत हैं, जबकि 22-23 जुलाई से पश्चिमी और मध्य राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी वर्षा का दायरा धीरे-धीरे बढ़ सकता है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 18, 2026, 06:20 AM|Updated: Jul 18, 2026, 06:20 AM
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आज से इन जिलों में झमाझम बरसेंगे काले बादल
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल सीमित क्षेत्रों तक केंद्रित रहने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा 18 जुलाई 2026 को जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत कमजोर बना रह सकता है. हालांकि दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ संभागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.

21 जुलाई से बारिश में बढ़ोतरी के संकेत

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मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी तथा मध्य राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी वर्षा का दायरा धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना जताई गई है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पूर्वानुमान वर्तमान मौसम प्रणालियों के आधार पर जारी किया गया है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव संभव है.

किन संभागों में रहेगी बारिश की संभावना

18 और 19 जुलाई को कोटा एवं उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. 20 जुलाई से जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

21 से 23 जुलाई के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में समय-समय पर वर्षा की संभावना बनी रहेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी बारिश का दायरा धीरे-धीरे बढ़ सकता है. 23 से 28 जुलाई के बीच जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है.

आम लोगों और किसानों पर असर

बारिश वाले क्षेत्रों में तापमान में हल्की गिरावट और उमस से राहत मिल सकती है. जिन इलाकों में वर्षा नहीं होगी, वहां गर्मी और उमस का प्रभाव बना रह सकता है. किसानों को स्थानीय मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खेती से जुड़े कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी गई है. वहीं शहरों में कुछ स्थानों पर जलभराव और फिसलन जैसी स्थिति बन सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान

बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर रुकने से बचें. जलभराव वाले रास्तों से गुजरते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें. बिजली चमकने की स्थिति में पेड़ों और खुले मैदानों से दूर रहें. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर लगातार नजर रखना भी जरूरी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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