/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आज से इन जिलों में झमाझम बरसेंगे काले बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल सीमित क्षेत्रों तक केंद्रित रहने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा 18 जुलाई 2026 को जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत कमजोर बना रह सकता है. हालांकि दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ संभागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.

21 जुलाई से बारिश में बढ़ोतरी के संकेत

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद 22 और 23 जुलाई से पश्चिमी तथा मध्य राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी वर्षा का दायरा धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना जताई गई है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पूर्वानुमान वर्तमान मौसम प्रणालियों के आधार पर जारी किया गया है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव संभव है.

किन संभागों में रहेगी बारिश की संभावना

18 और 19 जुलाई को कोटा एवं उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. 20 जुलाई से जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

21 से 23 जुलाई के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में समय-समय पर वर्षा की संभावना बनी रहेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी बारिश का दायरा धीरे-धीरे बढ़ सकता है. 23 से 28 जुलाई के बीच जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है.

आम लोगों और किसानों पर असर

बारिश वाले क्षेत्रों में तापमान में हल्की गिरावट और उमस से राहत मिल सकती है. जिन इलाकों में वर्षा नहीं होगी, वहां गर्मी और उमस का प्रभाव बना रह सकता है. किसानों को स्थानीय मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खेती से जुड़े कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी गई है. वहीं शहरों में कुछ स्थानों पर जलभराव और फिसलन जैसी स्थिति बन सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान

बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर रुकने से बचें. जलभराव वाले रास्तों से गुजरते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें. बिजली चमकने की स्थिति में पेड़ों और खुले मैदानों से दूर रहें. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर लगातार नजर रखना भी जरूरी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!