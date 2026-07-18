/राजस्थान में फिर मानसून की होगी दमदार वापसी, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होता नजर आ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, 18 जुलाई यानी शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की जा सकती है.पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
मानसूनी तंत्र का असर
मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और मानसूनी तंत्र के प्रभाव से राज्य के पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ और टोंक सहित कई जिलों में बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने के भी आसार हैं.
वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, फलोदी और जालोर के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. बारिश होने से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है.
21 जुलाई को इन इलाकों में बारिश के आसार
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, बारिश की गतिविधियों में 21 जुलाई से बढ़ोतरी होने की संभावना है. वहीं, 22-23 जुलाई से राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.
जुलाई के आखिरी हफ्ते में हो सकती है बारिश
जुलाई के आखिरी हफ्ते में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मानसून बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. आकाशीय बिजली चमकने के समय खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की गई है.
48 घंटों में बदल सकता है मौसम का मिजाज
राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. यदि मानसूनी तंत्र और अधिक मजबूत होता है तो पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है.
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