/राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी! आज रात से बरसेंगे बादल, 29 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 18 सितंबर की शाम के बाद भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. प्रदेश के कई हिस्सों में बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ जगहों पर हल्की से भारी बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग ने सिरोही, जालोर, पाली, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर समेत कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, 19 और 20 सितंबर को दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं.

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कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

18 सितंबर को सिरोही, जालोर, पाली, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में ऑरेंज अलर्ट है. इन जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन हो सकता है. अचानक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर देखने को मिल सकते हैं.

इन जिलों में येलो अलर्ट

बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, सीकर और सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है.

कम दबाव का क्षेत्र कमजोर, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और आसपास के इलाकों में परिसंचरण तंत्र के रूप में बना हुआ है. इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी राज्य के ऊपर सक्रिय है. इन दोनों मौसमी सिस्टम के असर से राजस्थान में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बनी हुई हैं.

आसपुर में 200 MM बारिश

पिछले 24 घंटे में उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं अति भारी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश डूंगरपुर के आसपुर में 200 मिलीमीटर दर्ज की गई. 18 सितंबर को उदयपुर और कोटा संभाग में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. वहीं जोधपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बीकानेर संभाग में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.

19 सितंबर को भी बारिश का दौर

19 सितंबर को दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. यह सिलसिला 20 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी. इसके साथ ही राज्य से मानसून की विदाई के लिए मौसम परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल होने लगेंगी. 21 सितंबर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है.

बारिश और आंधी में ऐसे रहें सुरक्षित

गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचें. आंधी के समय घर के अंदर रहें और खिड़की-दरवाजे बंद रखें. बारिश के दौरान जलभराव वाली सड़कों और निचले इलाकों में जाने से बचना बेहतर है. बिजली चमकने के समय मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का खुले में इस्तेमाल न करें और मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर बनाए रखें.