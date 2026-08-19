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Rajasthan Weather: 19 अगस्त से फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में 19 अगस्त से मौसम फिर करवट ले सकता है. पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक, आकाशीय बिजली और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. 20 से 23 अगस्त तक जयपुर और भरतपुर संभाग समेत पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 19, 2026, 01:10 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 01:10 PM IST
Rajasthan Weather: 19 अगस्त से फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है. बीते कुछ दिनों से कई इलाकों में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन 19 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में मौसम के सक्रिय हो सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, पश्चिमी इलाकों में फिलहाल मानसून कमजोर रहने के आसार हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि 19 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक और आकाशीय बिजली की गतिविधियां देखी जा सकती हैं. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के लिए 19 अगस्त को कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. पूर्वी हिस्सों में बादल छा सकते हैं.

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जानें 20 से 23 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम का हाल
प्रदेश में 20 से 23 अगस्त के बीच भी बारिश पूर्वी हिस्सों में देखने को मिल सकता है. जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.


कुछ अन्य हिस्सों में भी कमजोर बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, इस दौरान बारिश का सबसे ज्यादा असर पूर्वी राजस्थान में रहने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में आने वाले चार से पांच दिनों के दौरान मानसून की स्थिति कमजोर रह सकती है. अधिकांश जगहों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि बीकानेर संभाग के उत्तरी हिस्सों और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में 20 से 22 अगस्त के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

इन जिलों में हो सकती है बारिश
19 अगस्त से मौसम में बदलाव का असर जयपुर, भरतपुर और आसपास के पूर्वी जिलों में दिखने को मिल सकता है, जिससे उमस और गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है. पिछले 24 घंटों में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी.


पश्चिमी राजस्थान में बढ़ सकती है गर्मी
प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बारिश कमजोर रहने से तापमान में बढ़ोतरी और उमस का असर देखने को मिल सकता है. जैसलमेर, बाड़मेर के साथ पश्चिमी हिस्सों में फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है. ऐसे में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के मौसम में बड़ा अंतर देखा जा सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की ट्रफ और आसपास के मौसमी सिस्टम में बदलाव की वजह से राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान में बारिश के कुछ और दौर देखा जा सकता है.

19 अगस्त से राजस्थान में मौसम फिर करवट ले सकता है. पूर्वी राजस्थान में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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