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राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, अगले 48 घंटे में इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

राजस्थान में 19 जुलाई को मानसून कमजोर रहा, जिससे अधिकांश जिलों में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिन पूर्वी राजस्थान में मानसून कमजोर रहेगा, लेकिन 20-21 जुलाई से कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में बारिश बढ़ने के आसार हैं.  

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 19, 2026, 12:59 PM|Updated: Jul 19, 2026, 12:59 PM
राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, अगले 48 घंटे में इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 19 जुलाई को मौसम ने मिलाजुला रुख अपना लिया है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी रहीं, जिसके चलते कई जिलों में दिनभर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया. हालांकि, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली.

मौसम विभाग के मुताबिक, फिलहाल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं.

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जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा और टोंक के साथ कई जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रही. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि कई स्थानों पर बादल छाने के बावजूद बारिश नहीं होने से उमस का असर बढ़ गया.

तापमान में गिरावट

वहीं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ और बारां जैसे दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. बारिश की वजह से तापमान में मामूली गिरावट आई . दूसरी ओर, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा.

कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी

मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में राज्य के कुछ भागों में मानसून सक्रिय होने की संभावना है. पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में परिवर्तित हो चुका है. पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में कमजोर मानसून परिस्थितियां आगामी 2-3 दिन जारी रहने के आसार हैं. हालांकि, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में 20-21 जुलाई से बढ़ोतरी होने की संभावना है.

इसके बाद 22-23 जुलाई से कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर व उदयपुर संभाग के कुछ और भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि 22 से 28 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

गरज-चमक के साथ बारिश

मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. वहीं, जयपुर में उमस भरी गर्मी का असर बरकरार है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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