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राजस्थान के 13 जिलों में खूब बरसेंगे बादल! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले तीन घंटे के दौरान जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 19, 2026, 05:50 AM|Updated: Jul 19, 2026, 05:50 AM
राजस्थान के 13 जिलों में खूब बरसेंगे बादल! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan weather update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के जयपुर केंद्र ने शनिवार रात 9:30 बजे जारी अपने नाउकास्ट वेदर वार्निंग में प्रदेश के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे के दौरान कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे के मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

मौसम विभाग के अनुसार दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, डीग, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, जयपुर, टोंक, अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इन इलाकों में अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. हालांकि विभाग ने इस चेतावनी को येलो अलर्ट श्रेणी में रखा है और फिलहाल किसी बड़े या गंभीर प्रभाव की आशंका नहीं जताई है.

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आईएमडी के अनुसार तेज हवाओं और बारिश के दौरान लोगों को खुले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचना चाहिए. विशेष रूप से पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी गई है. तेज हवा के कारण कमजोर ढांचे, अस्थायी निर्माण, होर्डिंग्स और खुले में रखे सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी रहती है. ऐसे में किसानों, वाहन चालकों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सक्रिय स्थानीय मौसम प्रणाली के प्रभाव से अगले कुछ घंटों तक बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में फिलहाल किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है और वहां सामान्य मौसम बने रहने की संभावना है.

प्रदेश के जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां प्रशासन भी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. लोगों से अपील की गई है कि मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर ध्यान दें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें.

यदि तेज बारिश, आकाशीय बिजली या तेज हवाओं की स्थिति बनती है तो सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नाउकास्ट चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए प्रभावी है और मौसम की स्थिति में बदलाव होने पर नया अपडेट जारी किया जाएगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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