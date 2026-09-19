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राजस्थान में अभी नहीं थमी बारिश! शाम के बाद फिर बरसेंगे बादल, जानें 20 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather: राजस्थान में 19-20 सितंबर को दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. बांसवाड़ा के घाटोल में 207 MM बारिश हुई. पश्चिमी राजस्थान में बारिश घटेगी. 21 सितंबर से अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 19, 2026, 05:01 PM IST | Updated:Sep 19, 2026, 05:01 PM IST
राजस्थान में अभी नहीं थमी बारिश! शाम के बाद फिर बरसेंगे बादल, जानें 20 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम
Image Credit: राजस्थान में 19-20 सितंबर को दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून अब धीरे-धीरे विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 19 सितंबर की शाम के बाद भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत हैं.

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19 सितंबर को इन जिलों में हुई बारिश
पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई. प्रतापगढ़, झालावाड़ और डूंगरपुर में भारी से अति भारी बारिश हुई. बीकानेर में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. चित्तौड़गढ़, बारां और उदयपुर में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कोटा, बूंदी, सिरोही और झुंझुनूं में हल्की बारिश दर्ज की गई.

घाटोल में 207 MM बारिश
प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बांसवाड़ा के घाटोल में दर्ज की गई. यहां 207 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके अलावा दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिला. कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति भी बनी रही.

20 सितंबर को भी बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार 20 सितंबर को भी दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. शाम के बाद कुछ इलाकों में बादल सक्रिय रह सकते हैं और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में बारिश का असर पहले के मुकाबले कम रहने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में घटेगी बारिश
आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. इसके साथ ही प्रदेश में मानसून की विदाई के लिए मौसम परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल होने लगी हैं. यानी बारिश का असर अब धीरे-धीरे कम होने की तरफ बढ़ सकता है.

21 सितंबर से ज्यादातर मौसम शुष्क
मौसम विभाग के अनुसार 21 सितंबर से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. इसका मतलब है कि अगले दो दिनों के बाद प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं. हालांकि, इससे पहले 19 और 20 सितंबर को पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है.

बारिश और गरज-चमक में सावधानी जरूरी
बारिश के दौरान लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. गरज-चमक के समय बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूरी बनाए रखें. तेज बारिश के दौरान नदी, नाले और जलभराव वाले रास्तों को पार करने से बचें. आंधी या तेज हवा चलने पर घर के अंदर रहें और खिड़की-दरवाजों को सुरक्षित रखें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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