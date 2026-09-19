/राजस्थान में अभी नहीं थमी बारिश! शाम के बाद फिर बरसेंगे बादल, जानें 20 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून अब धीरे-धीरे विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 19 सितंबर की शाम के बाद भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत हैं.

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19 सितंबर को इन जिलों में हुई बारिश

पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई. प्रतापगढ़, झालावाड़ और डूंगरपुर में भारी से अति भारी बारिश हुई. बीकानेर में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. चित्तौड़गढ़, बारां और उदयपुर में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कोटा, बूंदी, सिरोही और झुंझुनूं में हल्की बारिश दर्ज की गई.

घाटोल में 207 MM बारिश

प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बांसवाड़ा के घाटोल में दर्ज की गई. यहां 207 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके अलावा दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिला. कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति भी बनी रही.

20 सितंबर को भी बारिश का दौर

मौसम विभाग के अनुसार 20 सितंबर को भी दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. शाम के बाद कुछ इलाकों में बादल सक्रिय रह सकते हैं और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में बारिश का असर पहले के मुकाबले कम रहने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में घटेगी बारिश

आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. इसके साथ ही प्रदेश में मानसून की विदाई के लिए मौसम परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल होने लगी हैं. यानी बारिश का असर अब धीरे-धीरे कम होने की तरफ बढ़ सकता है.

21 सितंबर से ज्यादातर मौसम शुष्क

मौसम विभाग के अनुसार 21 सितंबर से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. इसका मतलब है कि अगले दो दिनों के बाद प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं. हालांकि, इससे पहले 19 और 20 सितंबर को पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है.

बारिश और गरज-चमक में सावधानी जरूरी

बारिश के दौरान लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. गरज-चमक के समय बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूरी बनाए रखें. तेज बारिश के दौरान नदी, नाले और जलभराव वाले रास्तों को पार करने से बचें. आंधी या तेज हवा चलने पर घर के अंदर रहें और खिड़की-दरवाजों को सुरक्षित रखें.