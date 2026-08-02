/राजस्थान के इन शहरों को भिगोने की फिराक में है मौसम, इन जिलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update, 2 August: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ घंटों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार कई इलाकों में मेघगर्जन, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. इसके चलते कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जबकि कई जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है.

इन जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट

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मौसम विभाग की पहली चेतावनी के अनुसार बाड़मेर, जालोर, सिरोही सहित आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां कहीं-कहीं तेज मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इसके अलावा पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में भी कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

दूसरी चेतावनी में इन जिलों पर फोकस

IMD की अगली Nowcast Warning के अनुसार अजमेर और ब्यावर जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. यहां मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं तथा हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि यह तात्कालिक चेतावनी अगले तीन घंटों के मौसम को ध्यान में रखकर जारी की गई है.

लोगों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है. तेज आंधी या बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की अपील की गई है. किसानों को भी खेतों में कार्य करते समय विशेष सावधानी बरतने और मौसम सामान्य होने तक खुले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से नहीं जाने की सलाह दी गई है. वाहन चालकों से भी खराब दृश्यता और तेज हवाओं के दौरान सतर्कता के साथ वाहन चलाने को कहा गया है.

मौसम विभाग की अपील

IMD ने स्पष्ट किया है कि यह Nowcast Warning अल्प अवधि के मौसम पूर्वानुमान पर आधारित है, इसलिए स्थानीय स्तर पर मौसम में तेजी से बदलाव संभव है. नागरिकों से मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. आने वाले घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही, गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. इससे तापमान में गिरावट और लोगों को उमस से राहत मिलने की भी संभावना है.

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