/राजस्थान में मानसून की एंट्री, 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून अब पूरी तरह एक्टिव हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में आने वाले 2 सप्ताह सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है. इससे लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

वहीं, किसानों के लिए भी यह अच्छी खबर है.मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं.

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4 और 5 जुलाई को इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 4 और 5 जुलाई को कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश भी हो सकती हैं. ऐसे में इन क्षेत्रों में जलभराव और निचले इलाकों में पानी भरने जैसी स्थिति बन सकती है. ऐसे में प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

इसके अलावा जयपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में भी आने वाले कुछ दिनों तक मौसम बदला रहेगा. इन संभागों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने का कहना है कि कि इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति प्रभावित होने और यातायात में बाधा आने की आशंका जताई गई है.

तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी

वहीं, मौसम विभाग के अनुसार, जोधपुर और बीकानेर संभाग में 3 और 4 जुलाई से मानसूनी गतिविधियां शुरू हो सकती है. इन इलाकों में भी आंधी और बारिश देखने को मिल सकता है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा.

मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 3 से 6 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. इसके साथ बारिश होने की भी संभावना है.

मौसम विभाग का मानना है कि अगले दो हफ्ते के दौरान प्रदेश में मानसून काफी सक्रिय रह सकता है, जिससे जलाशयों में पानी की आवक बढ़ेगी, खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिलेगी.

वहीं, राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में हल्की-मध्यम बारिश होने से मौसम सुहावना बना, लोगों को उमस-गर्मी से राहत मिली. राजधानी जयपुर में हल्की बारिश होने से शहर के पर्यटन स्थलों पर लोगों की चहल-कदमी बढ़ी. अलसुबह से आसमान में बादल छाए होने से मौसम सुहावना रहा.