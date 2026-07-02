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राजस्थान में मानसून की एंट्री, 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट

राजस्थान में अगले 2 सप्ताह सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है. 4-5 जुलाई को कोटा और उदयपुर संभाग में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं कुछ संभाग में 50-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 02, 2026, 01:03 PM|Updated: Jul 02, 2026, 01:06 PM
राजस्थान में मानसून की एंट्री, 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून अब पूरी तरह एक्टिव हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में आने वाले 2 सप्ताह सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है. इससे लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

वहीं, किसानों के लिए भी यह अच्छी खबर है.मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं.

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4 और 5 जुलाई को इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 4 और 5 जुलाई को कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश भी हो सकती हैं. ऐसे में इन क्षेत्रों में जलभराव और निचले इलाकों में पानी भरने जैसी स्थिति बन सकती है. ऐसे में प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

इसके अलावा जयपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में भी आने वाले कुछ दिनों तक मौसम बदला रहेगा. इन संभागों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने का कहना है कि कि इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति प्रभावित होने और यातायात में बाधा आने की आशंका जताई गई है.

तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी

वहीं, मौसम विभाग के अनुसार, जोधपुर और बीकानेर संभाग में 3 और 4 जुलाई से मानसूनी गतिविधियां शुरू हो सकती है. इन इलाकों में भी आंधी और बारिश देखने को मिल सकता है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा.

मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 3 से 6 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. इसके साथ बारिश होने की भी संभावना है.

मौसम विभाग का मानना है कि अगले दो हफ्ते के दौरान प्रदेश में मानसून काफी सक्रिय रह सकता है, जिससे जलाशयों में पानी की आवक बढ़ेगी, खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिलेगी.

वहीं, राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में हल्की-मध्यम बारिश होने से मौसम सुहावना बना, लोगों को उमस-गर्मी से राहत मिली. राजधानी जयपुर में हल्की बारिश होने से शहर के पर्यटन स्थलों पर लोगों की चहल-कदमी बढ़ी. अलसुबह से आसमान में बादल छाए होने से मौसम सुहावना रहा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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