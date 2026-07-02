/मानसून ने पकड़ी रफ्तार, राजस्थान में आंधी-बारिश का तांडव! कोटा में अतिभारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गुरुवार शाम मौसम ने बड़ा बदलाव दिखाया. सामान्य से 7 दिन की देरी से दक्षिण-पश्चिम मानसून आखिरकार राज्य के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर गया है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून की उत्तरी सीमा टोंक, जयपुर और अलवर से होकर गुजर रही है. इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं. मौसम विभाग ने आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं कोटा संभाग के कुछ जिलों में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है. शाम के बाद कई इलाकों में तेज हवा, बिजली गिरने और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

मानसून ने दी दस्तक, अगले 2-3 दिन और बढ़ेगा दायरा

मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई को दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान के पूर्वी भागों में पहुंच गया है. फिलहाल इसकी उत्तरी सीमा टोंक, जयपुर और अलवर से होकर गुजर रही है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान मानसून राज्य के और अधिक हिस्सों में आगे बढ़ेगा. इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं. साथ ही गुजरात, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है.

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इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने भीलवाड़ा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं नागौर, पाली, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, डीडवाना-कुचामन, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में गरज-चमक, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. फिलहाल 2 जुलाई के लिए किसी जिले में रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

कोटा संभाग में अतिभारी बारिश का खतरा

मौसम विभाग का कहना है कि आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. खासकर कोटा संभाग के कुछ जिलों में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश हो सकती है. ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और छोटे नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी जताई गई है. लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

एक सप्ताह तक सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में अगले एक सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है. कई स्थानों पर भारी तो कुछ इलाकों में अतिभारी बारिश भी देखने को मिल सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी आने वाले दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के संकेत हैं.

3 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?

3 जुलाई को भी प्रदेश में मानसून का असर और मजबूत होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश जारी रह सकती है. कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी पहली अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. तेज हवाएं, वज्रपात और आंधी की गतिविधियां भी जारी रहने के आसार हैं.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रखें सावधानी

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. तेज आंधी और बारिश के समय पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर निर्माण वाले ढांचों से दूर रहें. वज्रपात के दौरान खुले मैदान, खेत और ऊंचे स्थानों पर जाने से बचें. वाहन चलाते समय गति धीमी रखें और जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचें. किसान भी मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही खेतों में काम करें. स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करना ही सबसे सुरक्षित उपाय रहेगा.