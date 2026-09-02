/कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 11 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 2 सितंबर की शाम के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. खासकर भरतपुर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा में कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. वहीं, राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.

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2 सितंबर की शाम इन जिलों में बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 2 सितंबर की शाम के बाद भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा के आसपास मौसम बदल सकता है. इन इलाकों में बादल छाने के साथ गरज-चमक हो सकती है. कुछ जगह अचानक तेज हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. ऐसे में शाम के समय लोगों को मौसम पर नजर रखने की सलाह है.

पिछले 24 घंटे में कई जगह हुई बारिश

राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 12 जिलों के साथ धौलपुर में कुछ जगह हल्की बारिश दर्ज की गई. हालांकि, राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम ज्यादातर सूखा रहा. अब 2 सितंबर को भरतपुर और जयपुर संभाग में एक बार फिर हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में मौसम सामान्य तौर पर शुष्क रहने की संभावना है.

लो प्रेशर एरिया से बदलेगा मौसम

मौसम में इस बदलाव की बड़ी वजह पश्चिमी झारखंड और उससे लगे उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है. इसके अगले 24 घंटे में धीरे-धीरे उत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके असर से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. फिलहाल दिए गए मौसम अपडेट में इस सिस्टम को पश्चिमी विक्षोभ के रूप में नहीं बताया गया है.

3 सितंबर को भी कई जगह बारिश

3 सितंबर को भी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम बदला हुआ रह सकता है. भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. यानी 2 सितंबर के बाद भी बारिश का दौर पूरी तरह खत्म नहीं होगा. कुछ जगह बादल छाने और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

4 से 7 सितंबर तक यहां होगी बारिश

4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. खास बात यह है कि 4 और 5 सितंबर को कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में मानसून की स्थिति कमजोर बनी रहने का अनुमान है. हालांकि 4 से 6 सितंबर के दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 8 सितंबर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां फिर कम होने की संभावना है.

आंधी-बारिश में ऐसे रखें अपना ध्यान

गरज-चमक और तेज हवा के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. आंधी आने पर घर के अंदर रहें और खिड़की-दरवाजे बंद रखें. अगर तेज बारिश शुरू हो जाए तो बिना जरूरत वाहन लेकर बाहर न निकलें. बिजली चमकने के दौरान खास तौर पर सावधानी बरतें. उपलब्ध जानकारी में 2 सितंबर के लिए येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट का अलग-अलग उल्लेख नहीं है, इसलिए इन अलर्ट रंगों को लेकर कोई दावा नहीं किया गया है.