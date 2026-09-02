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राजस्थान को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम! IMD ने इमं जिलों में जारी किया आंधी-बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 2 सितंबर से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आज से बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है, जबकि 4 और 5 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 02, 2026, 05:58 AM IST | Updated:Sep 02, 2026, 05:58 AM IST
राजस्थान को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम! IMD ने इमं जिलों में जारी किया आंधी-बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update, 2 September

Rajasthan Weather Update, 2 September: राजस्थान में मानसून की गतिविधियों को लेकर एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 2 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. खास तौर पर जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है.


आज से जयपुर-भरतपुर संभाग में असर

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मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक और आंधी जैसी गतिविधियां हो सकती हैं. स्थानीय स्तर पर कुछ इलाकों में बारिश भी देखने को मिल सकती है. ऐसे में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और आसपास के इलाकों में मौसम पर नजर रखने की जरूरत होगी.


4-5 सितंबर को बढ़ सकती है बारिश

राजस्थान में 4 और 5 सितंबर को मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. IMD ने पूर्वी राजस्थान के लिए इन दोनों दिनों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक की चेतावनी जारी की है. इसके बाद 6 से 8 सितंबर तक भी पूर्वी राजस्थान में आंधी-गरज के साथ मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है.

इस दौरान कोटा संभाग और आसपास के जिलों में भी कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश की स्थिति बन सकती है. स्थानीय स्तर पर बारिश की तीव्रता अलग-अलग हो सकती है.


पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल राहत

दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में अगले कुछ दिनों के लिए मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने का अनुमान है. IMD के 2 से 8 सितंबर तक के पूर्वानुमान में पश्चिमी राजस्थान के लिए किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है. यानी जोधपुर, बीकानेर और आसपास के पश्चिमी हिस्सों में पूर्वी राजस्थान की तुलना में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है.


बंगाल की खाड़ी की प्रणाली का असर

मौसम विभाग की 1 सितंबर की अपडेट के अनुसार बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में बना वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई गई है. जयपुर और भरतपुर संभाग में 2-3 सितंबर से नए दौर की शुरुआत की संभावना इसी मौसमी सिस्टम से जुड़ी है.


8 सितंबर के बाद घट सकती है बारिश

मौसम विभाग के उपलब्ध पूर्वानुमान में 8 सितंबर के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी के संकेत हैं. हालांकि स्थानीय मौसम परिस्थितियों के आधार पर किसी जिले में बारिश की स्थिति अलग हो सकती है. ऐसे में लोगों को खासकर आंधी और बिजली चमकने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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