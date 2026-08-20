/Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम! जानिए किस जिले में होगी बारिश और कहां रहेगा साफ

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कई दिनों से हो रही बारिश के बाद अब मानसून की रफ्तार कम होने के संकेत हैं. मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त, गुरुवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां घट सकती हैं. मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक, पूर्वी भारत में बना बारिश का सिस्टम अब कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है. इसका असर उत्तर-पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों में बना हुआ है.

इसके कारण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है, वहीं, पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह मौसम सूखा रहने का अनुमान है.

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20 अगस्त को कहां होगी बारिश

20 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कुछ जगह बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और सूखा रह सकता है.

पूर्वी राजस्थान में बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा. मौसम विभाग ने 20 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के लिए गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के लिए इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

इन जिलों में बारिश की संभावना

20 अगस्त को बारिश की संभावना वाले जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ सहित कई जिले शामिल हैं.

सभी जिलों में एक जैसी बारिश नहीं होगी. कुछ जगह बारिश हो सकती है, वहीं, आसपास के इलाकों में मौसम सूखा भी रह सकता है.

21 से 25 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम

21 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कुछ जगह बारिश हो सकती है. बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है.

21 से 23 अगस्त के बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगह हो सकती है.

22 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है. बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

23 और 24 अगस्त को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ जगह बारिश होने का अनुमान है.

बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. 25 अगस्त को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम ज्यादातर सूखा रहने का अनुमान है.

पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी राहत

जोधपुर और बीकानेर संभागों के ज्यादातर हिस्सों में अगले एक सप्ताह बारिश कम रहने की संभावना है. हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू तथा आसपास के इलाकों में 21 से 23 अगस्त के बीच कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यानी पश्चिमी राजस्थान में मानसून का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर इलाकों में बारिश सीमित रहने की उम्मीद है.

पूर्वी राजस्थान में भी कमजोर होगा मानसून

उदयपुर, कोटा और अजमेर संभागों के ज्यादातर हिस्सों में अगले एक सप्ताह मानसून कमजोर रहने की संभावना है. इसके बावजूद भरतपुर और जयपुर संभाग के साथ शेखावाटी के जिलों में 20 से 23 अगस्त के बीच कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

इस दौरान एक ही जिले के अलग-अलग इलाकों में मौसम अलग-अलग रह सकता है. कहीं बारिश हो सकती है तो कुछ दूरी पर मौसम सूखा रह सकता है.

बारिश के दौरान लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए

जहां बारिश होगी, वहां गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है. लेकिन कुछ जगह सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने से परेशानी हो सकती है. इससे यातायात भी प्रभावित हो सकता है.

गरज-चमक और बिजली गिरने के दौरान लोगों को खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. किसानों के लिए बारिश खेतों में नमी बनाए रखने में मदद कर सकती है. जिन खेतों में पहले से काफी पानी है, वहां अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करना जरूरी रहेगा.