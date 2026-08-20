Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम! जानिए किस जिले में होगी बारिश और कहां रहेगा साफ

Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम! जानिए किस जिले में होगी बारिश और कहां रहेगा साफ

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कई दिनों की बारिश के बाद मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ने के संकेत हैं. 20 अगस्त से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक हो सकती है, वहीं, पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अगले एक सप्ताह मौसम सूखा रहने का अनुमान है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 20, 2026, 06:22 AM IST | Updated:Aug 20, 2026, 06:22 AM IST
Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम! जानिए किस जिले में होगी बारिश और कहां रहेगा साफ
Image Credit: बारिश के साथ गरज-चमक.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कई दिनों से हो रही बारिश के बाद अब मानसून की रफ्तार कम होने के संकेत हैं. मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त, गुरुवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां घट सकती हैं. मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक, पूर्वी भारत में बना बारिश का सिस्टम अब कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है. इसका असर उत्तर-पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों में बना हुआ है.

इसके कारण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है, वहीं, पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह मौसम सूखा रहने का अनुमान है.

Add Zee News as a Preferred Source

20 अगस्त को कहां होगी बारिश

20 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कुछ जगह बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और सूखा रह सकता है.

पूर्वी राजस्थान में बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा. मौसम विभाग ने 20 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के लिए गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के लिए इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

इन जिलों में बारिश की संभावना

20 अगस्त को बारिश की संभावना वाले जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ सहित कई जिले शामिल हैं.

सभी जिलों में एक जैसी बारिश नहीं होगी. कुछ जगह बारिश हो सकती है, वहीं, आसपास के इलाकों में मौसम सूखा भी रह सकता है.

21 से 25 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम

21 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कुछ जगह बारिश हो सकती है. बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है.

21 से 23 अगस्त के बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगह हो सकती है.

22 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है. बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

23 और 24 अगस्त को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ जगह बारिश होने का अनुमान है.

बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. 25 अगस्त को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम ज्यादातर सूखा रहने का अनुमान है.

पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी राहत

जोधपुर और बीकानेर संभागों के ज्यादातर हिस्सों में अगले एक सप्ताह बारिश कम रहने की संभावना है. हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू तथा आसपास के इलाकों में 21 से 23 अगस्त के बीच कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यानी पश्चिमी राजस्थान में मानसून का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर इलाकों में बारिश सीमित रहने की उम्मीद है.

पूर्वी राजस्थान में भी कमजोर होगा मानसून

उदयपुर, कोटा और अजमेर संभागों के ज्यादातर हिस्सों में अगले एक सप्ताह मानसून कमजोर रहने की संभावना है. इसके बावजूद भरतपुर और जयपुर संभाग के साथ शेखावाटी के जिलों में 20 से 23 अगस्त के बीच कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

इस दौरान एक ही जिले के अलग-अलग इलाकों में मौसम अलग-अलग रह सकता है. कहीं बारिश हो सकती है तो कुछ दूरी पर मौसम सूखा रह सकता है.

बारिश के दौरान लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए

जहां बारिश होगी, वहां गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है. लेकिन कुछ जगह सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने से परेशानी हो सकती है. इससे यातायात भी प्रभावित हो सकता है.

गरज-चमक और बिजली गिरने के दौरान लोगों को खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. किसानों के लिए बारिश खेतों में नमी बनाए रखने में मदद कर सकती है. जिन खेतों में पहले से काफी पानी है, वहां अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करना जरूरी रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में शाम होते ही बदलेगा मौसम! 5 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, 40 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! इन जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

राजस्थान में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम ? पढ़ें बारिश को लेकर IMD का नया अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट, आज इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Weather Update

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Weather Update: फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम! जानिए किस जिले में होगी बारिश और कहां रहेगा साफ
2
3
4
5