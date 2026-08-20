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राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून की गतिविधियां अब कमजोर पड़ने लगी हैं. पूर्वी भारत का अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदल गया है, जबकि उत्तर-पूर्वी राजस्थान में परिसंचरण तंत्र बना हुआ है. इसके असर से 20 से 23 अगस्त तक जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 20, 2026, 01:00 PM IST | Updated:Aug 20, 2026, 01:05 PM IST
राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां अब धीरे-धीरे कमजोर होने लगी हैं. वर्तमान में पूर्वी भारत के ऊपर बना अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदल चुका है. वहीं, उत्तर-पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके असर से राज्य के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में आने वाले एक हफ्ते के दौरान मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. हालांकि, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों में 21 से 23 अगस्त के बीच कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश
होने की संभावना है.

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20 से 23 अगस्त हल्की से मध्यम बारिश के आसार
अगर पूर्वी राजस्थान की बात करे तों आने वाले एक हफ्ते के दौरान मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने वाली हैं. उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने वाला है. हालांकि, प्रदेश के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है. भरतपुर और जयपुर संभाग के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में 20 से 23 अगस्त के दौरान कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

कई जिलों में येलो अलर्ट जारी

इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले तीन घंटों के लिए राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें करौली, दौसा, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर और बूंदी जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. इन इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है और इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

कई जिलों में अच्छी बारिश

बीते कुछ दिनों सक्रिय मानसून के चलते कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली थी. अब मानसून सिस्टम के कमजोर होने के साथ बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत हैं. हालांकि, उत्तर-पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी इलाकों में आने वाले कुछ दिनों तक स्थानीय स्तर पर बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है.

प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम मिला-जुला रहने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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